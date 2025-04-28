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三大煤炭股首季盈利收入均倒退，神華股價曾插半成，可否趁低買等收息？

28/04/2025

　　三大煤炭股中國神華(01088)、中煤能源(01898)及兗礦能源(01171)齊公布業績，因煤炭銷量及平均售價下降，首季盈利都跌兩三成，收入亦減少一兩成，股價今早(28日)繼續走弱，神華更最多插半成低見29.25元。雖然煤炭股不是市場當炒板塊，但屬高息「中特估」股份，或可趁低吸納用作收息。

 

三大煤炭股首季盈利收入均倒退，神華股價曾插半成仍可低吸收息？

（Shutterstock）

 

神華首季純利跌19%收入跌21%　煤炭銷量及平均售價均跌逾一成

 

　　中國神華公布，截至3月31日止第一季純利約133.74億元人民幣，按年減少19%，每股盈利67.3分人民幣。期內收入695.85億元人民幣，減少21.1%，因首季煤炭銷售量9930萬噸，跌15.3%，每噸平均價506元人民幣，跌11.5%，導致煤炭銷售收入減少，以及售電量474.7億千瓦時，跌10.7%，及平均售電價格下降導致售電收入減少。季內煤炭業務收入515.99億元人民幣，按年跌25.7%；經營成本384.27億元人民幣，減少25.7%。業務毛利131.72億元人民幣，下降25.7%，毛利率持平25.5%。稅前利潤113.78億元人民幣，倒退18.4%。

 

　　值得一提，中國神華早前公布，公司董事會建議2025年至2027年度股東回報規劃方案，提高每年度最低現金分紅比例5個百分點至65%，並考慮適當增加分紅頻次。另外，公司公布，控股股東國家能源集團及其一致行動人2023年至2024年期間，增持公司A股股份1159.35萬股，直接及間接持股比例增至69.5789%，顯示其對公司未來發展的信心和支持。

 

華泰證券：煤價下行盈利承壓　惟淨現金流可支撐高分紅派息


　　華泰證券指，雖然在煤價下行周期中公司盈利承壓，但是神華淨現金流仍可支撐高水平分紅派息，疊加資產負債表具備高健康度，公司在市值管理需求驅動下，或將保持穩定分紅率以平衡業績，公司2025至27年股東回報規劃今年或將實施中期分紅，年化分紅收益率或將顯著提升，紅利價值凸顯。


中煤能源首季少賺兩成收入跌15%　承諾中期派息率至少30%


　　中煤能源第一季純利約39.77億元人民幣，按年跌20%，每股盈利30分人民幣，扣除非經常性損益之純利39億元人民幣，跌19.4%。期內營業收入384億元人民幣，跌15.4%，煤炭業務毛利74.53億元人民幣，跌26.4%。加權平均淨資產收益率2.58%，跌0.8個百分點。首季商品煤銷量6414萬噸，升0.4%，商品煤產量3335萬噸，升1.9%，聚烯烴銷量跌4.8%，尿素及甲醇銷量分升8.9%及33.6%。


　　集團指，今年將繼續實施中期現金分紅，在上半年歸屬於母公司股東的淨利潤內，以中國企業會計準則和國際財務報告準則下的金額孰低者為準。按照不低於30%的比例進行分配。


兗礦能源首季純利跌28%收入跌23%　煤炭銷量減少8%


　　兗礦能源第一季純利約27.1億元人民幣，按年跌27.89%，因煤炭等主要產品銷售價格下降，每股盈利27分人民幣，扣除非經常性損益之純利27.3億元人民幣，跌25%。期內營業收入303億元人民幣，跌23%，銷售煤炭3143萬噸，減少8.1%，煤炭業務銷售收入173.22億元人民幣，減少30.3%，生產商品煤3680萬噸，增加6.3%。加權平均淨資產收益率3.22%，跌1.69個百分點。

 

中國動力煤價首季跌兩成創4年低　供給寬鬆致煤價下滑

 

　　今年首季中國煤炭供給整體充足，據國家統計局數據，1至3月全國規模以上工業原煤產量累計約12億噸，按年增長8.1%。海關總署數據顯示，1至3月全國煤炭進口量累計為11484.6萬噸，按年下降0.9%；累計進口金額為93.43億美元，按年下降22.5%。而國內煤炭價格延續2024年下跌態勢，據Wind數據，秦皇島港5500大卡動力煤首季現貨平倉均價(山西產)報721元人民幣/噸，按年下滑約20%，創2021年4月以來新低。另據中國煤炭運銷協會介紹，今年1至2月份，煤炭開採和洗選業利潤總額為507億元人民幣，按年下降47.3%；營業收入按年下滑19.3%至4045億元人民幣。


　　中國煤炭運銷協會指，今年以來，中國宏觀經濟運行總體平穩，由於冬季偏暖，季節性用電、用煤需求弱於常年，疊加新能源發電出力創新高，火電發電量、主要電廠耗煤回落，煤炭消費出現下降。今年以來國內煤炭市場供需相對寬鬆，市場價格出現明顯下滑。預計在後期宏觀經濟穩中有進、季節性用煤需求回落、非化石能源發電出力增加等因素影響下，中國煤炭需求有望逐步趨穩，煤炭供需關係可能整體偏寬鬆，市場價格或將弱勢調整。

 

何啟俊：料供應續寬鬆致今年盈利倒退　惟用作收息兗礦7.6元可吼 

 

三大煤炭股首季盈利收入均倒退，神華股價曾插半成，可否趁低買等收息？

（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊指，煤炭股首季業績受累煤炭銷量及售價下跌，主要因內地經濟首季算是穩健但復甦步伐不算很快。雖然在關稅戰下，中國官方近期表明今年會繼續加大推進經濟力度，對經濟屬利好，但煤炭股下游除電廠外，亦涉及很多建材及房地產行業，這些行業用電都較多，似乎今年仍有待政策扶持，相信往後兩三季煤炭需求仍然麻麻但供應仍充足，加上內地今年暫未見會出現極端天氣情況，故供應寬鬆下半年應會持續，煤炭價格暫不見很大技術性動力，煤炭股盈利表現相信今年仍會麻麻甚或見倒退。


　　何啟俊又指，派息高是煤炭股其中一個賣點，但今年資金都未炒過「中特估」概念。雖然若屬中長線部署，尤其三隻煤炭股跌至現時低位，確可考慮吸納，但若要股價有一定升幅，可能要等較長時間，煤炭股又沒有人工智能那類概念，缺乏炒作話題，只可買來收息。三大煤炭股中以兗礦能源息率最高，過去半年其股價表現較差，拉高了股息，其實三隻走勢都偏弱，但近期可能都因已跌至一些支持位開始「唔上唔落」，當中兗礦能源跌至約7.6元可以考慮，上望多少就要視乎大市何時再炒作「中特估」概念。

 

　　煤炭股今早表現各異，神華半日跌3.73%收報29.65元，中煤能源倒升0.12%報8.05元，兗礦能源升1.81%報7.88元，兗煤澳大利亞(03668)升0.41%報24.35元，南戈壁(01878)跌1.06%報2.81元，MONGOL MINING(00975)升3.12%報6.62元。

 

三大煤炭股首季盈利收入均倒退，神華股價曾插半成仍可低吸收息？

 

三大煤炭股首季盈利收入均倒退，神華股價曾插半成仍可低吸收息？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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