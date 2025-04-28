樓市 | 陳永傑︰樓價短期有再下行風險，籲政府落重藥穩樓市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最新樓價指數顯示現行政策未能全面提振樓市。儘管新一份財政預算案放寬100元印花稅至400萬或以下物業，但政策紅利主要集中於一手市場，發展商透過貼市價策略成功加速去庫存，帶動首季一手成交顯著回升。然而，二手市場仍持續受壓，反映政策不足以遏止二手樓價跌勢。

陳永傑指出，當前外圍經濟環境充滿變數，中美關稅戰局勢未明，聯儲局降息步伐亦有放緩的憂慮，對本地樓市構成壓力，不僅削弱了市場信心，更抵銷了政府近期推出刺激樓市政策的效果。在缺乏利好消息刺激下，買家入市意欲低迷，預計短期內樓價仍有下調風險，可見單靠現有措施不足以扭轉局面，政府需推出更積極的政策。

相較於買賣市場的低迷，租賃市場表現亮眼，租金指數已連續四個月攀升，最新報193.3點，反映住屋需求持續強勁。陳永傑認為，這主要得益於政府積極推動人才引進計劃，以及增加海外學生來港配額，證明只要對症下藥、落重藥，政府有能力穩定樓市。因此，若要扭轉當前樓市困局，政府必須加快推出針對性措施，如刺激本地消費市場、優化土地供應、完善置業階梯等，才能增加市場信心，助樓市回穩。

撰文：經濟通採訪組

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