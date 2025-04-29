港交所與證監會據報就中概股回流意向已與部分相關企業進行接觸

據內地官媒《證券時報》報道，針對全球最新變化，港交所(00388)與香港證監會已根據特區政府的指示做好準備，並已與部分相關企業接觸。若仍未在香港市場上市的「中概股」希望回流，會為其香港上市提供適當的指引與協助，有關具體措施會根據具體情況調整，務必切合實際需要。

港交所及證監會研優化雙重主要上市及第二上市門檻

此外，為配合最新經濟趨勢和企業需求，吸引更多來自不同地區的企業來港上市，香港證監會和港交所正推進全面的上市制度檢討，其中包括審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；以及研究優化雙重主要上市及第二上市門檻等。相關檢討將進一步便利新興產業公司和海外企業在港上市。

上市改革制度以來，已有33家「中概股」回流香港

財經事務及庫務局發言人表示，在海外上市的「中概股」一直有回流香港市場的意向，配合相關需求，港交所近年推出一系列上市制度改革，包括針對「中概股」和其他海外發行人的融資需求對有關上市機制作出了全面檢討，以進一步便利「中概股」在港上市。自2018年上市制度改革截至2025年3月底，已有33家「中概股」發行人回流香港。

關稅令市場波動，證監會未有發現系統性風險

對於美國濫施關稅對環球市場帶來的波動，發言人稱，香港證監會直至目前沒有發現任何可能引發系統性風險或嚴重影響金融穩定的行為，未有過度槓杆或頭寸集中的情況。股票市場和股票衍生品市場，沒有出現顯著增加持倉，亦未有出現淡倉集中或累積的情況。

撰文：經濟通採訪組

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