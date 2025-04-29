滙控季績勝預期兼加碼回購，獲大行唱好股價抽升可以點部署？

滙控(00005)今日(29日)中午公布業績，首季列帳基準稅前利潤按年跌25%至94.84億美元，好過市場預期。今年第一次股息為每股10美仙，與去年同期一致。集團將今年派息比率定為50%，又擬展開新一輪最多30億美元的股份回購，多過上次公布去年業績時最多回購20億美元，花旗指其今次回購規模令人鼓舞，高盛則予目標價98元。滙控午後甫開市即升逾1%重上87元，最多升逾3%高見88.6元，若想吸納應如何部署？

（Shutterstock）

首季列帳基準稅前利潤跌25%息0.1美元 收入跌15%

滙控公布截至今年3月底止首季業績，普通股股東應佔盈利69.3億美元，按年跌近32%，按季升34倍。期內列帳基準稅前利潤94.84億美元，按年跌25%，每股基本盈利0.39美元，董事會已通過派發2025年第一次股息每股0.1美元。收入176.49億美元，按年跌15%，反映業務出售的影響，尤其是加拿大及阿根廷。若不計及須予注意項目，收入有所增加，原因是國際財富管理及卓越理財和香港業務分部旗下的財富管理業務在客戶活動增加支持下收入上升，而在市況波動推動下，外匯業務和債務及股票市場業務亦錄得收入增長。按固定匯率基準計算，不計及須予注意項目的收入增加7%至177億美元。



首季淨利息收益為83億美元，按年跌4%，反映出售加拿大及阿根廷業務導致的減幅，以及貨幣換算差額的3億美元不利影響。若不計及此等因素，淨利息收益上升。淨利息收益率為1.59%，按年跌4個基點，主要原因是利率下降。另預期信貸損失為9億美元，較2024年第一季增加2億美元，乃由於增撥準備，以反映地緣政局緊張及加徵關稅導致的不確定性增加及未來經濟前景惡化。營業支出為81億美元，與2024年第一季持平。普通股權一級資本比率為14.7%，較2024年第四季減少0.2個百分點。

期內HSBC UK Bank plc列帳基準除稅前利潤按年跌5.5%至17.11億美元；英國滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年升45.3%至10.13億美元；香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年升12.3%至61.26億美元。按業務劃分，香港固定匯率除稅前利潤按年升9.9%至25.43億美元，英國固定匯率除稅前利潤按年跌6.3%至15.51億美元，企業及機構理財固定匯率除稅前利潤按年升10.94%至35.2億美元，國際財富管理及卓越理財固定匯率除稅前利潤按年跌0.3%至11.88億美元，企業中心固定匯率除稅前利潤按年跌83.6%至6.82億美元。

滙控：今年派息率為50% 擬展開最多30億美元股份回購

滙控指，繼續以於2025至2027年3年期間，每年平均有形股本回報率(RoTE)達到約15%為目標(不包括須予注意項目)，而最新推算，該行繼續預期2025年的銀行業務淨利息收益約達420億美元，惟指利率前景已變得更加波動且有欠明朗。此外，該行擬將普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，而2025年的股息派付比率目標基準則為50%，當中不包括重大須予注意項目及相關影響。

另外，集團於4月25日完成發表2024年全年業績時宣布的20億美元股份回購。現擬展開最多達30億美元的股份回購，預計將於2025年5月2日股東周年大會結束後不久展開，並於發表2025年中期業績前完成。



集團行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)表示，將繼續支持客戶度過這個經濟環境不明朗且市場發展難以預測的時期。業績報告中亦指，宏觀經濟環境的不明朗因素加劇，特別是貿易保護主義政策，導致經濟預測及金融市場波動，對消費者及企業情緒構成不利影響，重申支持客戶度過這個波動時期是集團首要任務。

艾橋智：料關稅潛在使收入受低單位數影響 RoTE仍可達標

另艾橋智指，集團假設一個合理的下行情景，例如關稅大幅上升以及經濟放緩等因素，預期在該情境下，集團收入將受到低單位數影響，預期信貸損失(ECL)增加約5億美元，有信心維持集團所訂下15%的RoTE目標。而該情境只考慮關稅政策對銀行淨利息收益以及各類業務的費用及其他收入的直接影響，沒有考慮到「次級效應(secondary impacts)」如經濟下行令利率下跌，而目前集團所提交的財務指引並未計及上述關稅影響，他亦指部分客戶開始減少美國投資，並將資金轉移到亞洲、中國和香港，推動區內財富管理業務表現向好。



他表示，在重組方面，集團目標是在2026年底前節省15億美元成本，佔總人力成本的8%，並指有望在今年順利完成大部分相關目標，這意味著大部分遣散費相關費用將會在今年出現，今年首季已產生2億美元，強調集團重組計劃未受當前環境所影響。他又指，集團無計劃遷冊，總部仍設在英國，稱英國和香港為「Home Market」，亦一直在觀察全球化重構的趨勢，但不相信全球化會終結，並指集團擁有多名貿易專家，可為客戶提供相應的知識。

高盛：首季基本稅前盈利勝預期 予目標價98元

高盛發表研報指，滙控首季基本稅前盈利為98億美元，高於該行預期的13%，主要由外匯業務及財富管理業務收入所帶動。而集團擬展開最多達30億美元的股份回購，以及派發第一次股息每股0.1美元，兩者均符合預期。滙控表示繼續以於2025至2027年3年期間，每年平均有形股本回報率達到約15%為目標。根據最新的模型推算，集團繼續預期2025年的銀行業務淨利息收益約達420億美元，而今年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比維持在30至40個基點之間。經考慮上述因素，預期滙控首季業績對股價有溫和正面作用，因此維持「買入」評級，給予12個月目標價98元。

摩根士丹利認為，滙控首季收入勝預期，主要受財富管理、債券及股票市場等非利息收入帶動，因此調高今年費用及其他收入預測，從而調高今年盈利預測1.2%；惟因應關稅影響貿易相關收入，所以調低明年和後年盈利預測1.3%及1.4%。該行估算撇除匯兌影響，滙控首季成本升3.5%，全年成本增加3%目標有望實現；淨利息收入420億美元指引亦可實現。雖然宏觀及地緣政治風險持續，但維持50%派息率及回購股份可為股價帶來支持，維持「增持」評級，目標價83元。

花旗：首季總體業績強勁 回購規模令人鼓舞

花旗表示，滙控首季基礎稅前利潤(不含特殊項目)為98億美元，較市場預期高出15%，其中季內收入高出6%，成本低4%，減值損失則略高1%。集團首季收入超預期，主要由非利息收入(高出15%)驅動，銀行凈利息收入符合預期。集團首季稅前利潤為95億美元，較市場預期高21%，得益於重組費用低於預期。集團仍維持每股10美仙的股息及最高達30億美元的股票回購，在上季度回購規模較小後今次規模令人鼓舞。



花旗指，滙控總體業績強勁，成本控制表現良好，財富管理和批發交易銀行業務(特別是外匯業務)表現尤為出色。2025財年指引不變，包括中期回報率(RoTE)目標維持在15%左右(市場共識為15.5%)，應能增強市場信心，該行重申在倫敦上市的滙控「買入」評級及目標價9.9英鎊。

林嘉麒：季績勝預期派息率達五成 股價難跌86元已可吸

（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，滙控業績整體好過市場預期，首季列帳基準稅前利潤雖然跌25%，收入跌15%，但主要受去年出售阿根廷等地產業務影響，扣除後盈利會有增長，收入亦比預期高，再加上回購利好。今次滙控業績強勁，正如其CEO提到因為嚴格執行一些策略，達成集團目標，就算經濟環境不明朗仍獲客戶支持，當然首季業績並不反映全年貿易戰或關稅戰對其客戶影響，可能第二季才真正受影響。

林嘉麒進一步指，滙控首季盈利由去年同期102億美元跌至69.3億美元，但相比市場估算每股盈利0.34美元，今次每股盈利有0.39美元，即比預期好一兩成，這亦是股價造好原因。另淨利息收入亦超過預期約4%，市場本預期80億美元左右，結果達83億美元。今年首次股息也有0.1美元，比對公司預測有形股本回報率於2025至2027年仍有中雙位數，算是相當不錯，再加上經營費用預計不算很多，大約3%，而公司定下本年度股息分派比率目標為50%，令市場頗興奮，難怪績後股價愈升愈多，他相信未來不會回調太多，最多回至今日低位附近約85、86元可能已見短期買入機會。

滙控今日升3.03%收報88.35元，成交31.43億元。其他本地銀行股表現各異，恒生(00011)升0.48%報105.7元，渣打(02888)升3.09%報113.3元，中銀香港(02388)跌0.16%報30.95元，東亞(00023)跌0.56%報10.66元，大新銀行(02356)升2.08%報8.34元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評滙控及港股大市，立即重溫







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