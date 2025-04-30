美股焦點 | 特朗普宣布減免部分汽車關稅，道指及標指連升六日

美股三大指數周二（29日）收市報升，道指及標普500指數連續第六日造好。特朗普將簽署一項命令，向於美國生產汽車的汽車製造商減免額外汽車關稅，消息推動大市回穩向上。

道指於盤中初段一度升最多402點，高見40630點；標指曾升0.78%，納指最多下跌0.63%後，一度倒升0.77%。

道指收市升300.03點，或0.75%，報40527.62點；標普500指數升32.08點，或0.58%，報5560.83點；納指升95.18點，或0.55%，報17461.32點。

美國總統特朗普表示，與印度的貿易談判進展非常順利，認為將可在關稅問題上達成協議。另外，特朗普將簽署行政命令，減少對美國國內製造汽車的外國零部件徵收部分關稅。美國商務部長盧特尼克在接受採訪時表示，已與一個國家達成一項貿易協議。市場憧憬貿易談判取得進展，推動大市回穩向上。

白宮指亞馬遜有敵意

有消息稱亞馬遜計劃在網站標示產品受關稅影響的成本。白宮新聞秘書萊維特表示，亞馬遜的計劃是敵意做法。亞馬遜股價一度跌逾2%，公司其後澄清並無有關計劃，收市微跌0.2%。特斯拉升2.2%。輝瑞首季經調整每股盈利超預期，日內升3.2%。

市場對美元態度仍然保持謹慎，美匯指數日內微升0.3%，報99.236。美元兌日圓升0.11%，報142.17。英鎊兌美元小幅向下，日內跌0.25%，報1.34045。

美國貿易緊張局勢有緩和跡像，加上美元回穩，進一步壓制金價。紐約期金跌0.53%，報每盎司3329.72美元。

市場預期OPEC+將連續第二個月增產，油價持續承壓。紐約期油跌2.88%，報每桶60.26美元；布蘭特期油跌2.56%，報每桶63.13美元。

撰文：經濟通市場國金組

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