  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

美股焦點 | 特朗普宣布減免部分汽車關稅，道指及標指連升六日

30/04/2025

美股焦點 | 特朗普宣布減免部分汽車關稅，道指及標指連升六日

 

　　美股三大指數周二（29日）收市報升，道指及標普500指數連續第六日造好。特朗普將簽署一項命令，向於美國生產汽車的汽車製造商減免額外汽車關稅，消息推動大市回穩向上。

 

　　道指於盤中初段一度升最多402點，高見40630點；標指曾升0.78%，納指最多下跌0.63%後，一度倒升0.77%。

 

　　道指收市升300.03點，或0.75%，報40527.62點；標普500指數升32.08點，或0.58%，報5560.83點；納指升95.18點，或0.55%，報17461.32點。

 

　　美國總統特朗普表示，與印度的貿易談判進展非常順利，認為將可在關稅問題上達成協議。另外，特朗普將簽署行政命令，減少對美國國內製造汽車的外國零部件徵收部分關稅。美國商務部長盧特尼克在接受採訪時表示，已與一個國家達成一項貿易協議。市場憧憬貿易談判取得進展，推動大市回穩向上。

 

白宮指亞馬遜有敵意

 

　　有消息稱亞馬遜計劃在網站標示產品受關稅影響的成本。白宮新聞秘書萊維特表示，亞馬遜的計劃是敵意做法。亞馬遜股價一度跌逾2%，公司其後澄清並無有關計劃，收市微跌0.2%。特斯拉升2.2%。輝瑞首季經調整每股盈利超預期，日內升3.2%。

 

　　市場對美元態度仍然保持謹慎，美匯指數日內微升0.3%，報99.236。美元兌日圓升0.11%，報142.17。英鎊兌美元小幅向下，日內跌0.25%，報1.34045。

 

　　美國貿易緊張局勢有緩和跡像，加上美元回穩，進一步壓制金價。紐約期金跌0.53%，報每盎司3329.72美元。

 

　　市場預期OPEC+將連續第二個月增產，油價持續承壓。紐約期油跌2.88%，報每桶60.26美元；布蘭特期油跌2.56%，報每桶63.13美元。

撰文：經濟通市場國金組

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03010

安碩亞洲除日

55.560

異動股

08428

漢諾佳池

0.690

異動股

00412

山高控股

6.340

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 40,301.89
    -225.73 (-0.557%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,512.64
    -48.19 (-0.867%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,246.80
    -214.52 (-1.229%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升57.541
變動率︰+5.248%
較港股︰-0.96%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升32.314
變動率︰+3.746%
較港股︰+0.35%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌86.351
變動率︰-3.123%
較港股︰-0.86%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.214
變動率︰-8.288%
較港股︰-4.38%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升25.499
變動率︰+6.959%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.835
變動率︰-2.394%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌87.090
變動率︰-2.649%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.695
變動率︰-6.395%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升6.705
變動率︰+4.439%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌2.575
變動率︰-3.925%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰跌120.050
變動率︰-4.335%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌278.830
變動率︰-4.520%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/04/2025 12:05 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/04/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/04/2025 12:05 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 55.560
  • 08428 漢諾佳池
  • 0.690
  • 00412 山高控股
  • 6.340
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.500
  • 80011 恒生銀行－Ｒ
  • 101.400
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 468.000
  • 目標︰$522.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 11.220
  • 目標︰--
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 31.450
  • 目標︰$42.00
  • 00303 偉易達
  • 52.200
  • 目標︰$60.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.740
  • 目標︰$19.70
人氣股
  • 01428 耀才證券金融
  • 6.850
  • 00005 滙豐控股
  • 87.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.500
  • 00700 騰訊控股
  • 477.200
  • 00388 香港交易所
  • 340.800
報章貼士
  • 02209 喆麗控股
  • 4.070
  • 目標︰--
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 6.040
  • 目標︰$6.96
  • 03393 威勝控股
  • 8.030
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/04/2025 17:04  《盤後部署》北水暫停前港股淨流入擴大，AI出爐勢旺金山雲小米

30/04/2025 16:38  《本港樓市》首季負資產按季增6.1%至4.07萬宗

30/04/2025 16:52  《本港樓市》金管局：首季負資產上升在預期以內，資產質素仍良好

30/04/2025 13:21  【關稅戰】路透：中國制定豁免125%關稅美國商品清單

30/04/2025 17:04  證監會著手提高主要股指衍生工具持倉限額，預計7月生效

30/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５６﹒３７億元，買盈富基金沽工行

30/04/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】滙證削京東、美團目標逾一成半，高盛升三港銀目標

30/04/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７５５７，一個月至一年維持３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會著手提高主要股指衍生工具持倉限額，預計7月生效新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所購交易廣場多層樓面，唐家成：千載難逢機會新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 關稅戰影響PMI遜預期，傳中方制定免加徵關稅清單新文章
品味生活
生活
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】憑直覺選擇吃地瓜的方式 看出你的優缺點
人氣文章

玩樂 What’s On

大熊貓安安和可可首個繁殖季節「互相了解」，有望擦出愛火花？盈盈與樂樂會再交配？
人氣文章

容我世說．張翠容

從天堂到地獄：喀什米爾恐襲背後
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

粵菜大廚坐鎮灣仔新上海食府！遠年陳皮意大利黑醋骨、脆皮乳鴿伴鴿蛋 、鮑汁關東遼參葱油拌麵，滬菜濃油重醬遇上粵菜鮮清
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

Watches and Wonders 2025另類亮點：BVLGARI超薄製錶世界紀錄、朗格三問報時結合萬年曆新作亮相！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

有一種愛叫共患難：從病困中看清伴侶的真面目！愛你的人，寧願代你吃苦
健康好人生 Health Channel
人氣文章
女子油麻地暈倒，80後男網民見證途人救援：深深香港的溫暖
人氣文章
甚麼是「皮膚疣」？跟皮脂腺增生/ 雞眼很易被混淆！如何醫治？怎樣預防？
人氣文章
髖屈肌群伸展動作！放鬆繃緊肌肉，改善錯誤坐姿、久坐導至筋膜沾黏問題
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/05/2025 00:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/04/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/04/2025
證監會著手提高主要股指衍生工具持倉限額，預計7月生效
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

從天堂到地獄：喀什米爾恐襲背後

30/04/2025 15:18

大國博弈

當「多啦A夢首相」遇上「聚寶盆總統」

30/04/2025 12:33

關稅戰

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處