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內房困局 | 萬科首季虧損急擴16倍至62億人幣，收入跌38%

30/04/2025

內房困局 | 萬科首季虧損急擴16倍至62億人幣，收入跌38%

 

 

　　萬科企業(02202)(深:000002)公布，截至3月31日止第一季虧損約62.46億元（人民幣．下同），比去年同期虧損3.6億元擴大超過16倍，每股虧損52.68分。

 

　　萬科首季度營業收入380億元，跌38%，因交付規模下降，其他經營開支升49%，應佔聯營及合營虧損擴至21億元。毛利率為6.1%，按年下降4.7個百分點。截至期末，持有的貨幣資金為755億元；有息負債合計3，658.7億元；資產負債率為73.5%。

 

　　萬科稱首季度按期保質完成1.04萬套房的交付；銷售金額349.2億元，回款率超過100%；大宗交易簽約金額38億元，涵蓋辦公、商業、公寓、教育業態等7個項目；盤活回款24筆，合計40.9億元。

 

　　融資能力方面，萬科新增融資和再融資139億元，新增融資綜合成本3.39%，按年下降21個基點，加上集團大股東深鐵集團也積極提供流動性支持，首季萬科順利完成98.9億元公開債務的償還。

 

　　另外，萬科建議更換核數師，指出畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）和畢馬威會計師事務所已連續超過20年為公司提供審計服務，經董事會審計委員會的審核和提議，董事會同意聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）和德勤．關黃陳方會計師行為公司2025年度審計機構。

 

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