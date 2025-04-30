新股上市 | 曹操出行申港上市，去年虧損收窄至12.5億人幣

吉利集團孵化的中國網約車平台曹操出行再申港上市，今早（30日）在港交所發布更新招股書。華泰國際、農銀國際、廣發証券（香港）為聯席保薦人。

據招股書資料指出，截至2024年12月31日，集團在136個城市運營。於2023年，集團的總GTV為22億元（人民幣．下同），較2022年增長37.5%，並於2024年達70億元，較2023年增加38.8%，根據弗若斯特沙利文的資料，集團的市場佔有率為5.4%。

曹操出行過去3年持續錄得虧損，惟逐年收窄，於2022年、2023年及2024年度虧損分別為19.7億元、19.2億元及12.5億元。收入亦錄逐年上升，於2022年、2023年及2024收入分別為76.3億元、106.7億元，以及146.6億元。

集團指出，上市集資金將用作於改進集團的車服解決方案及改善集團的服務質量；提升並推出定制車；提升集團的技術及投資自動駕駛；於擴大集團的地理覆蓋範圍；償還若干銀行借款的部分本金及利息；及用作營運資金及其他一般公司用途。

招股書披露，吉利汽車創始人及董事長李書福為曹操出行最大控股股東，其持有並控制吉利控股及浙江濟底。集團指，已與吉利集團建立長期互補互惠的非獨家業務關係。於往績記錄期，集團向吉利集團純電動汽車生態系統中的汽車銷售商採購汽車。為降低部分初始購買成本，集團亦與吉利集團主要從事電池服務業務的成員公司訂立電池銷售及租賃交易等。

集團指出，正在與吉利集團合作開發一款專門提供Robotaxi服務的新定制車，包括一款專為自動駕駛而設的L4級Robotaxi，預期將於2026年底推出。

撰文：經濟通採訪組

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