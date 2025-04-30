首程控股：擬一年投資逾10家頂級機器人公司，不排除進行併購

首程控股(00697)董事會主席趙天暘在香港媒體交流會上指出，聯合北京國管共同設立規模100億元人民幣的北京機器人產業發展投資基金及其他投資平台所投資的機器人公司市值已升約3倍。

（許英略攝）

不排除自行對AI、機器人企業進行併購



公司在年報中指出，於未來兩至三年將計劃再投資40至50家頂級機器人公司。趙天暘指出，一年將有10多項相關投資。首程控股董事會辦公室總經理康雨指出，投資會透過不同基金平台落實。他又指出，公司不排除自行對一些AI、機器人企業進行併購。

趙天暘指出，機器人為未來5至10年重大賽道，擁有大量應用場境。所管理基金除投入人形機器人，亦會投入至工業、醫療機器人。他指出，投資人對於機器人看法為預期長期會產生重大效果。

投資宇樹科技等機器人領域頭部企業

首程控股董事會辦公室總經理康雨（許英略攝）

資料顯示，目前首程控股投資了一批機器人領域的頭部企業，包括宇樹科技、粤十機器人、星海圖、炎凌嘉業、松延動力、未磁科技、萬勳科技、沃蘭特航空、羅森博特、銀河通用、自變量機器人、雲鯨智能以及地平線機器人(09660)等。此外，首程控股於今年2月成立北京首程機器人科技產業有限公司，今年計劃為40至50家機器人企業提供包括融資租賃、銷售代理、行業諮詢、供應鏈管理等深度服務，預計今年內將產生收益。其中，租賃服務為其重要業務之一。

撰文：經濟通採訪組

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