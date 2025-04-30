證監會著手提高主要股指衍生工具持倉限額，預計7月生效

證監會今天（30日）就建議提高以香港三大股票指數為基礎的交易所買賣衍生工具的持倉限額，發表諮詢總結。整體而言，有關建議獲回應者廣泛支持。證監會稱，視乎立法程序的進度，新持倉限額預期將於今年7月生效。

（證監會網頁截圖）

證監會2月宣布，為緊貼市場發展，該會建議提高以香港三大股票指數為基礎的交易所買賣衍生工具的持倉限額，並就建議展開諮詢。為利便市場參與者對沖風險，建議將恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數的期貨及期權合約的現有持倉限額，分別提高50%、108%及43%至15000、25000及30000份對沖指定資產價格轉變風險的持倉。

是次諮詢已於今年3月28日結束，回應者大力支持有關建議，並指出相關修訂將加強市場流動性，提升對沖效率，並促進市場進一步增長。證監會共接獲25份來自本地和海外的市場參與者的意見書，其中包括莊家、資產管理人、業界組織及其他持份者。

證監會在考慮所接獲的意見，過往及潛在的市場增長，以及市場參與者的持倉限額使用情況後，將著手落實有關建議。為此，證監會將修訂《證券及期貨（合約限量及須申報的持倉量）規則》及《持倉限額及大額未平倉合約的申報規定指引》。

證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，證監會致力建立一個既能維護金融市場穩健，亦能支持其發展的靈活及健全的監管框架。有關的優化措施將鞏固香港作為領先的全球風險管理中心的地位；同時，當局將對市場運作維持嚴密監察及審慎監控。

撰文：經濟通採訪組

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