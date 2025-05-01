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美股收盤 | GDP收縮引發衰退憂慮，道指插近800點後倒升

01/05/2025

　　美國首季GDP數據顯示出現收縮，經濟衰退風險增加，拖累美股三大指數開市後持續向下，道指一度大跌近800點，失守4萬點關口，最終倒升逾100點。

 

　　標普500指數日內曾一度下跌2.29%，納指亦最多跌2.87%。道指收市升141.74點，或0.35%，報40669.36點；標普500指數升8.23點，漲幅為0.15%，報5569.06點；納指跌14.98點，或0.09%，報17446.34點。

 

　　總結4月份，道指累跌3.17%，標普500指數跌0.76%，兩者均為連續第三個月下跌；納指則上升0.85%。

 

美股收盤 | GDP收縮引發衰退憂慮，道指插近800點後倒升

總結4月份，道指累跌3.17%，為連續第三個月下跌。(AP)

 

　　特斯拉(US.TSLA)下跌3.4%，白宮發表聲明指總統特朗普歡迎馬斯克繼續留任政府特別顧問一職。馬斯克早前表示，將於5月開始大幅減少在政府的工作時間，轉為專注特斯拉的業務。星巴克(US.SBUX)季績遜預期，股價承壓跌5.7%。空中巴士(US.EADSY)首季利潤優於預期，日內升4.6%。

 

　　美國首季度國內生產總值(GDP)按季年率初值收縮0.3%，是2022年第二季以來首次收縮，差於市場預期的增長0.3%。首季消費者開支增長由4%大幅減慢至1.8%；最終銷售轉跌2.5%，前一季升3.3%。

 

　　另外，美國人力資源服務機構ADP公布，4月私人企業職位增加6.2萬個，低於市場預期的增加11.5萬個。

 

　　美匯指數輕微向上，日內升0.31%，報99.49。美元兌日圓升0.34%，報142.793。市場預計日本央行將在周四（1日）維持當前利率不變。歐元兌美元下跌0.42%，報1.1339。

 

　　黃金市場交投謹慎，於3300美元窄幅上落。紐約期金跌0.97%，報每盎司3301.16美元。

 

　　美國最新就業及消費者信心數據差於預期，進一步加劇市場對經濟前景的擔憂，拖累油價持續向下。紐約期油跌破60美元關口，日內下跌3.69%，報每桶58.19美元；布蘭特期油跌3.54%，報每桶61.06美元。

 

撰文：經濟通國金組

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