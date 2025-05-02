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美股 | 微軟及Meta績優領升，納指升逾1.5%

02/05/2025

美股 | 微軟及Meta績優領升，納指升逾1.5%

 

　　微軟及Meta季績表現強勁，推動美股三大指數周四（1日）收市報升，納指升逾1.5%。

 

　　道指開市後一度升逾400點，高見41099點；標指曾升1.6%，納指一度升最多2.7%。道指收市報升83.60點，或0.21%，報40752.96點；標普500指數35.08點，或0.63%，報5604.14點；納指升264.40點，或1.52%，報17710.74點。

 

　　微軟一度升逾10%，觸及三個月高位，市值達3.23萬億美元，超過蘋果，重奪全球市值第一，日內收升7.6%。Meta首季業績好於預期，升逾4.2%。美國據報考慮放寬英偉達向阿聯酋出口晶片限制，消息刺激英偉達升2.5%

 

　　美匯指數維持升勢，於100關口附近交投，日內升0.57%，報100.204。日本央行維持利率不變，同時下調經濟增長預測，美元兌日圓突破145關口，上升1.81%，報145.688。歐元兌美元下跌0.36%，報1.12879，盤中一度跌至1.1285附近後收復失地。

 

金價延續回調勢頭

 

　　金價延續回調勢頭，紐約期金一度跌穿兩周低位3210美元水平，日內下跌2.55%，報每盎司3234.15美元。

 

美國總統特朗普宣布，將對購買伊朗石油的國家或企業實施二級制裁，加上OPEC 4月石油產量意外下跌，未能實現增產預期，推動紐約期油升1.59%，報每桶59.14美元；布蘭特期油升1.50%，報每桶61.97美元。

 

撰文：經濟通國金組

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