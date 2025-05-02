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港股 | 午市前瞻 | 關稅困局未解恒指難見兩萬三 金價低位可吼赤峰抵博

02/05/2025

　　中國商務部新聞發言人就中美經貿對話磋商情況表示，美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。憧憬中美關稅問題有望解決，恒生指數半日報22493，升374點或1.7%，主板成交超過783億元。恒生中國企業指數報8224，升148點或1.8%。恒生科技指數報5254，升166點或3.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 關稅困局未解恒指難見兩萬三 金價低位可吼赤峰抵博

（Shutterstock圖片）

 

陳政深：短線反彈未證資金回流，恒指難破50天線

 

　　五一勞動節假期間北水休市，但美股回升以及新勢力車股上月交付數據良好，帶動港股跳起單人探戈，半日升超過300點，升破22200阻力。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，恒指目前升破日前阻力，但上方「關稅裂口頂」至50天線約22800水平仍是目前最大阻力位置，預期需要有較重大及重磅消息才能推動大市升破此一大關。他認為，一定要等到底中美給出一個關稅戰的解決方向才能推動大市有真正回升動力，即使五一過後內地推出任何提振措施，關稅戰出路未見都難以為大市提供基礎動力。

 

　　陳政深認為近期關稅戰利淡因素的確較早有所淡化，但始終未真正解決，美股方面亦可看到，雖然市況有所鬆綁，但龍頭股表現參差，資金整體未見大舉回流，難以支撐美股回升勢頭，變相亦窒礙港股回升空間，預期恒指在關稅戰解決方向出現前，都以21500至22800為上落區間。

 

金價再破頂機會大，半新股赤峰黃金廿天線有得博

 

　　美股回升，金價再趁機獲利回吐，上日紐約期金跌穿3300美元，低見3209美元關後至今早才略見反彈動力。SPDR金ETF(02840)今早一度跌逾2%，隨金價回升跌幅收窄至約1%。陳政深認為金價再破頂大有機會，除非關稅戰突然告終，否則金價回落至3000美元之下幾乎難以實現，有興趣不妨趁金價回落部署，現價近3200美元附近已有支持，可以部署，重上3300美元亦不用太花時間。但他強調，黃金始終不會生息，除非投資相關槓桿產品，否則在現金流不高下重倉黃金在投資角度而言不太實際，不建議投資者全倉黃金。

 

　　金價受壓令金礦股今早普遍受壓，但藍籌紫金(02899)最新公布分拆海外金礦業務主板上市，帶動股價獨領風騷，半日升逾3%。陳政深一貫認為金礦股比黃金ETF有更多波動性，尤其紫金並不只有黃金，亦包括更大量銅礦業務，相關業務會抵銷黃金收益，故股價走勢經常與金價有差別。

 

　　但陳政深指金礦股確比起金價ETF有更大槓桿，短炒上風險回報會比ETF更大，帶動近期金礦股表現。半新股赤峰黃金(06693)近期表現強勢，陳政深指以市值計股份並不貴，加上股份上市未滿半年仍處禁售期之內，預計現價回落至20天線附近可再炒一轉，短線上望前頂36元水平的潛在升幅亦不小，現價值博。

 

港股 | 午市前瞻 | 關稅困局未解恒指難見兩萬三 金價低位可吼赤峰抵博

SPDR金ETF股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 關稅困局未解恒指難見兩萬三 金價低位可吼赤峰抵博

紫金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 關稅困局未解恒指難見兩萬三 金價低位可吼赤峰抵博

赤峰黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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