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關稅戰 | 專訪 | 物流協會副會長梁庭彰：關稅戰致本港物流業已見退單現象

02/05/2025

　　美國對中港小額包裹徵稅政策今日（5月2日）正式生效，美國將對來自中港的小額包裹徵收相等於其申報價值的120%稅項或每件100美元，6月1日後加碼至每件200美元。早於政策生效前16天，香港郵政已暫停美國平郵包裹服務，4月27日進一步叫停含貨物空郵包裹，DHL接連暫停接收寄往美國包裹，至於FedEx、UPS等國際物流巨頭則開始徵收附加費或者提高運費以轉嫁關稅負擔。

 

關稅戰 | 專訪 | 物流協會副會長梁庭彰：關稅戰致本港物流業已見退單現象

 

　　雖然關稅政策尚未全面發威，但其寒蟬效應早已衝擊香港物流。香港物流協會副會長梁庭彰接受《經濟通通訊社》專訪時指出，受關稅戰影響，部分物流企業正面臨取消訂單的情況。

 

本港電商超四成輸美

 

　　梁庭彰指出，白宮取消對華小額包裹免稅政策後，依賴美國市場的跨國電商平台首當其衝受到影響。他表示，拼多多旗下Temu約四至五成的業務份額來自美國市場，而快時尚品牌Shein的美國業務佔比亦達兩至三成。在120%關稅的壓力下，商家平均利潤僅兩至三成的脆弱性瞬間暴露。

 

　　據《彭博》此前報道，因應美國關稅衝擊，Shein上調美國商品售價，部分品類漲幅高達377%；Temu部分產品價格亦上漲一倍多。

 

關稅戰 | 專訪 | 物流協會副會長梁庭彰：關稅戰致本港物流業已見退單現象

（Shutterstock圖片）

 

　　對香港本土電商而言，衝擊同樣劇烈。梁庭彰指出，根據香港貿發局的數據，美國佔香港電商貿易總量的42%；而據香港郵政數據顯示，小額包裹在其整體包裹總量佔比亦高達六至七成。

 

尋求東南亞轉口貼牌未必穩陣


　
　　梁庭彰反覆強調，「有貿易需求才會產生物流，貿易和物流是一體的。」外貿受挑戰，本港物流行業亦難以獨善其身。
　


　　為求生路，不少商家寄希望於通過轉口東南亞再貼牌以規避關稅。但梁庭彰表示，這是可行的方法，但也存在風險。美國對此類操作已有清晰認知，極有可能對相關貨物更嚴格地溯源，不僅要求提供完整的生產流程證明、採購來源憑證，還會交叉驗證上下游交易合同、資金流水等核心商業信息。他直言，如果美國要嚴格打擊這種情況，美國毫無疑問可以追蹤到每一件產品的來源。

 

　　東南亞多國正積極修例及強化監管，避免遭美國政府指控「洗產地」及加關稅。據報柬埔寨擬修訂法規加強原產地管控，越南則發布新命令嚴格監管「越南製造」商標發放，「尤其監管那些突然增加產地證明申請的企業。」

 

關稅戰 | 專訪 | 物流協會副會長梁庭彰：關稅戰致本港物流業已見退單現象

（Shutterstock圖片）

 

中小物流企業艱難，宜轉輕資產運營


　　
　　關稅衝擊下，本港物流業界急需探索有效的應對策略。但梁庭彰坦言，自特朗普公布相關政策到實行只有短短半個月，能夠迅速制定具體應對方案的，僅限於大型物流企業。他進一步分析指出，大型物流企業能憑藉數碼化手段優化成本，通過引入AI技術，自動化完成庫存管理、即時調配、物流風控等環節，降低人力成本。同時在資源整合方面，依託貨代服務，將零散的包裹集中整合起來，採用傳統貨運模式裝箱集運，以傳統貿易轉口方式發貨，從而降低物流成本。

 

　　相比之下，中小型物流企業的處境更為嚴峻。梁庭彰表示，部分中小企業市場過度集中於美國，缺乏發展新途經和新市場的能力。政策實施後，或完全失去美國市場業務，所以，尋求向美國以外市場轉型、「輕資產運營」是其關鍵出路。他指出，固定成本是中小型物流企業最大的資金壓力，而作為第三方物流，中小企業應該通過行業協作，例如行業內共用倉庫、貨車、工人等，將固定成本轉化為分攤成本，甚至可以選擇升級為第四方物流，即轉型為物流解決方案提供者。

 

關稅戰 | 專訪 | 物流協會副會長梁庭彰：關稅戰致本港物流業已見退單現象

（Shutterstock圖片）

 

　　梁庭彰解釋道，全球貿易的供應鏈非常複雜，涉及從多國採購、生產到多國銷售，需要第四方物流聯合多家第三方物流，完成一個涵蓋海陸空運輸，以及原材料供應、貨物包裝、貼標等諸多環節的物流方案。中小企業要往更專業的供應鏈管理者發展，聚焦物流中的高增值環節，減輕配備大型倉儲以及運輸工具的壓力。

 

關稅戰對香港經濟影響有限

 

　　雖然香港電商及物流行業的短期陣痛難以避免，但梁庭彰認為，就香港經濟整體而言，該政策的影響程度可控，亦不會動搖香港作為全球貿易樞紐的領先地位。梁庭彰援引香港貿發局數據指出，出口美國的份額僅佔本港出口總值的約6%，對本港經濟影響有限。而且，從長遠來看，特朗普如此極端的關稅政策亦難以為繼，全球供應鏈體深度捆綁，始終有部分商品難以「去中國化」，長期推行美國的民生亦難以承受。他認為，特朗普完全取消關稅的可能性極低，大概率會將關稅降至維持雙邊基礎貿易正常往來的水準，但無論如何，勢必壓縮中國商家的利潤。

 

關稅戰 | 專訪 | 物流協會副會長梁庭彰：關稅戰致本港物流業已見退單現象

 

依託自身優勢，發展高端物流


　
　　面對關稅衝擊，香港運輸及物流局提出五大策略應對，包括開拓新興市場、加強與粵港澳大灣區港口協作共同開拓新貨源、豁免部份貨物的出入口許可證要求以吸引更多中轉貨物、深化與國際港口和船舶合作，以及擴大航運及航空網絡，以期為香港物流業尋找新增長點。


　
　　梁庭彰指出，在轉運便利化方面，隨著未來東南亞轉口需求的急劇攀升，香港物流的轉運角色凸顯。香港豁免部份貨物的出入口許可證要求將大幅縮短清關時間，使香港的清關流程更加順暢。

 

　　至於粵港澳大灣區港口協作方面，梁庭彰認為香港物流企業一方面可借助廣東省內的低成本碼頭，有效降低運輸成本，另一方面則依託香港在金融、保險、清關等領域的成熟體系、自由港政策賦予的高效倉儲與快速清關優勢，聚焦於生物醫藥、精密儀器運輸，發展諸如精準溫控等高質素的增值服務。

 

　　此外，政商界正積極拓展新市場。梁庭彰表示，雖然當前輸美物流線路仍佔據關鍵地位，但分散風險已成為必然選擇。自上屆政府開始，廠商生產線向東南亞轉移等一系列動作，實際已為物流格局轉型奠定基礎。他強調，日後新興市場的經濟增長速度將明顯高於美國，美國當前經濟增長僅約1%，東盟則普遍超過5%，新興市場的貿易潛力強勁將驅動貿易活動向其傾斜，連帶促使物流需求同步轉移。

 

關稅戰 | 專訪 | 物流協會副會長梁庭彰：關稅戰致本港物流業已見退單現象

 

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

 

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