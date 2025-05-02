彭博：國家隊力撐中國ETF，資金流入或破千億美元

彭博表示，在中美貿易戰背景下，中國國有基金或將向交易所買賣基金(ETF)注入逾1000億美元資金，以支撐內地股市。然而，監管機構不鼓勵投資者出售ETF，好讓這些基金在中美關稅衝突下，用作支撐市場。





中美關稅摩擦可能是第一季度中國股市資金淨流出的觸發因素。但中國的「國家隊」在市場動盪時期提供國有基金支持，今年可能會進行規模更大、更迅速且更透明的ETF購買計劃。中國政府強烈建議機構投資者買入並持有。第一季度，中國ETF市場的整體資產管理規模(AUM)增長2.7%，而在國家隊的支持下，這資產管理規模有望繼續增長。





中國ETF資產管理規模今年有望超越日本





投資者尋求避險資產，尤其是考慮到減息可能性，中國的固定收益ETF有望繼續獲得資金流入。當局多次承諾將採取非常規手段應對關稅戰帶來的經濟下行壓力，包括通過購買ETF和減息來支撐市場。貿易戰所引發的市場波動，可能促使中國固定收益ETF的資金流入增加。日本第一季度ETF資產管理規模為5,780億美元，而中國內地為5,250億美元，中國今年有望在ETF資產管理規模上超越日本。





由於中國主權財富基金旗下子公司中央匯金投資有限責任公司確認增持ETF，並承諾將繼續購買，以支撐市場、平抑波動，其ETF購買規模更可能超過1000億美元。





截至4月22日，中國ETF市場共有1129隻ETF。在中國的50多家ETF發行人中脫穎而出、打造一只受歡迎的指數基金，往往比推出10隻新ETF更能吸引投資者。然而，由於各發行人在同一時間推出同質化產品，打造一隻「爆款」ETF並不容易。許多發行人難以吸引資金流入，但ETF退市也不容易，需要獲得超過70%的基金持有人書面同意。由於中國市場的資金流中散戶投資者佔60%、機構投資者僅佔40%，因此，要得到持有人並獲得書面同意幾乎是不可能的。





至於第一季度出現淨流出的原因，可能是投資者希望在美國加徵關稅前獲利了結，而固定收益ETF則錄得資金流入。

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