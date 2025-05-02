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滙控杜嘉祺：料新一輪股份回購將於股東周年大會後不久展開

02/05/2025

　　滙豐控股(00005)今日（2日）於英國倫敦舉行股東周年大會。集團主席杜嘉祺表示，本周初發表第一季業績時，已宣布就2025年派發每股0.1美元季度股息，以及總額達到30億美元的新一輪股份回購，預計將於今日的股東周年大會後不久展開。展望未來，股息前景維持強勁。

 

滙控杜嘉祺：料新一輪股份回購將於股東周年大會後不久展開

滙豐控股主席杜嘉祺（Mark Tucker）（滙豐全球投資峰會提供）

 

集團正經歷深刻變革時期

 

　　杜嘉祺提及，無論在貿易、國際安全或經濟政策方面，集團都正經歷一個深刻的變革時期。全球貿易關係的變化，主要影響是為全球增長帶來嚴重的潛在風險，增加經濟的不確定性。可能出現的各種結果及其影響，使任何中期預測的嘗試都變得非常困難。

 

　　杜嘉祺表示，儘管面對眾多未知因素，集團相信環球經濟的相互聯繫仍然非常重要。環球貿易同樣如此，它是聯繫所有事物的黏合劑，亦是增長和多元化的核心催化劑。

 

集團有強大實力，有能力抓緊亞洲及歐洲等機遇

 

　　他指出，在全球和區域層面，都有眾多貿易集團帶來日漸加強的經濟交流，在某些情況下甚至形成一體化。舉例而言，亞洲內部出口於過去五年增長31%，預計到2030年將每年增加4000億美元，其中「中國-東盟」和「印度-東盟」走廊將起到帶頭作用。歐洲的情況也是如此，在同一段期間，歐盟內部貿易總額增加達34%。「亞洲-中東」貿易、投資和旅遊走廊等跨區域連結也在快速增長。滙豐在這些國家和地區，乃至涵蓋集團整個獨特國際網絡的更廣泛範圍內，均有強大實力、悠久歷史和卓越往績，藉此集團完全有能力抓緊隨之而來的機會。

 

艾橋智：集團資產負債和資本狀況保持強勁

 

滙控杜嘉祺：料新一輪股份回購將於股東周年大會後不久展開

滙豐控股行政總裁艾橋智（滙控官網）

 

　　集團行政總裁艾橋智表示，專注以嚴格紀律執行集團策略，在達成集團制訂的行動計劃方面繼續取得良好進展。與2月份比較，目前外部宏觀經濟環境顯然已不如當時理想和明朗，亦指集團的資產負債和資本狀況保持強勁，擁有卓越的存款業務和高質素的信貸組合，並有穩健、多樣化且優質的盈利來源。

 

今年稍後時間公布中期融資項目排放目標和政策檢討結果

 

　　他指出，這讓集團有信心確認2月份所制訂的指引。集團擁有絕佳條件為集團客戶提供支持，無論他們身在何方、需求如何轉變，以及面對何種市況，已開始檢討中期融資項目排放目標和相關政策。這是集團年報及賬目所述淨零過渡計劃年度檢討的一部分，集團預計檢討結果將於今年稍後時間公布，並期待繼續與所有相關群體進行交流。

 

杜嘉祺是一位傑出的導師和夥伴

 

　　他續指，這是集團主席杜嘉祺最後一次代表滙豐出席股東周年大會。杜嘉祺在離任前為集團奠定了穩固基礎，讓集團能夠充滿信心地展望未來。艾橋智稱，杜嘉祺是一位傑出的導師和夥伴，為其提供指引和輔助，又指杜嘉祺分享的智慧和建議，將會繼續啟發其邁向未來，並感謝杜嘉祺對匯豐的所有貢獻。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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