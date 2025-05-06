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螞蟻集團據報尋求將螞蟻國際獨立在港上市

06/05/2025

螞蟻集團據報尋求將螞蟻國際獨立在港上市

 

　　據《財新》引述消息人士報道，螞蟻集團計劃將旗下在新加坡註冊的螞蟻國際(Ant International)獨立在香港上市，現正與監管部門溝通上市的可能性，截至目前上的訊息顯示，螞蟻國際上市沒有政策障礙。

 

螞蟻國際擁四大核心業務

 

　　報道指，螞蟻國際收入約佔螞蟻集團20%，而螞蟻國際擁有Alipay+、安通環球(Antom)和萬里匯(WorldFirst)及Bettr四大核心產品，覆蓋C端支付、B端收單、B2B收付兌等跨境支付服務。

 

　　《路透》根據阿里巴巴(09988)今年2月發布的財報測算，其關聯公司螞蟻集團截至2024年9月底季度錄得淨利潤137.5億人民幣，在低基數上按年增長55.1倍。

 

完成新一輪架構重組

 

　　螞蟻集團去年3月進行新一輪架構重組，掌管全球化業務的螞蟻國際、負責數據庫業務的OceanBase及掌管數據庫以外科技業務的螞蟻數科，分別成立董事會，各自面對市場，實行CEO負責制。

 

　　井賢楝除擔任螞蟻集團董事長，同時兼任螞蟻國際董事長，螞蟻數科則由螞蟻集團CEO韓歆毅擔任，OceanBase董事長則由螞蟻集團副總裁、螞蟻集團技術戰略委員會主席倪行軍擔任。

 

撰文：經濟通採訪組

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