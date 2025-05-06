高息股｜高息個股VS高息股ETF點揀好？
06/05/2025
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2025 20:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/05/2025 16:40
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