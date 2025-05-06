港股 | 午市前瞻 | 中美關稅未明恒指50天線受壓 美擬徵藥稅藥明勢危

中美關稅戰尚未明朗，港股早段窄幅上落。財新中國4月服務業PMI差過預期，但人民幣走強。內地五一黃金周5天假期結束，A股復市半日造好，帶動恒指上升。恒生指數半日報22658，升154點或0.7%，主板成交近1245億元。恒生中國企業指數報8250，升19點或0.2%。恒生科技指數報5238，跌5點或不足0.1%。

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聶振邦：即使中美關稅前景不明，恒指五十天線難站穩

恒指半日反覆上升，盤中曾破4月7日的裂口頂（約22638點），高見22656點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，本周恒指回補該裂口的可能性較大。但需注意，因消息面存在不確定性，同時，裂口頂靠近50天線（約22800點），即使恒指回補裂口，亦會在50天線面臨一定阻力。

聶振邦認為，在中美關稅問題尚未達成協議的情況下，恒指仍有機會上升至50天線位置，但該參考性不強。他指出，因為從當前22600點左右上升至22800點僅約200點，即使上升至23000關也只有約400點的升幅。聶振邦表示，若恒指回調，可參考4月30日的低位，料在21800點至22000點之間獲得支持。

美醫藥關稅擬兩周內宣布，警惕藥明系、康龍化成

美國總統特朗普隔晚簽署一份行政命令，鼓勵國內藥廠增加處方籤用藥製造。特朗普同時預告，將在未來兩周內宣布進口藥品關稅。

該行政命令要求美國食品暨藥物管理局提高對外國藥品製造廠的檢查費，加強對海外製造商申報成份來源的執法力度，並考慮公開不合規範的工廠名單。特朗普同時指示環保署加速審核與製造藥品和其成分所需的工廠建造許可。

聶振邦表示，受消息影響較大的主要是CXO類股份，例如藥明系、康龍化成(03759)、維亞生物(01873)等。從業務收入來源看，藥明系約六成收入來自美國市場，康龍化成北美收入佔比也超過六成。而且，醫藥關稅被特朗普提上日程，引發市場重燃生物安全法案重創醫藥板塊的憂慮。

石藥(01093)早盤表現偏軟，領跌藍籌。但聶振邦表示，石藥的北美收入佔比在5%以下，嚴格來說，是次關稅問題對其業務影響不大。從其股價走勢來看，可能是借關稅消息順勢調整。他指出，該股近期表現強勢，從4月7日的4.65元低位，今日最高漲至6.35元，升幅超過兩成半。

對於持有藥明系或相關股票的投資者，聶振邦建議，如果是在4月7日至9日期間買入，目前已有不錯升幅，可以考慮適時離場；如果是上周才買入，可先持股一兩個交易日，觀察股價表現。若股價依然偏弱，可考慮離場；若股價企穩甚至回升，則可繼續持有觀察。以藥明生物(02269)為例，投資者可先關注20元附近是否有支持。

藥明生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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