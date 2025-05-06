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港元 | 華僑銀行:亞洲貨幣升值及港元需求增，料金管局未來數天或續入市

06/05/2025

港元 | 華僑銀行:亞洲貨幣升值及港元需求增，料金管局未來數天或續入市

 

　　港元匯價持續強勢，觸發7.75兌1美元的強方兌換保證，金管局在紐約時段再度入市承接美元沽盤，向市場注入605.43億港元，是近數日第三度注資，累計注入1166.14億港元。

 

　　華僑銀行香港經濟師姜靜向《經濟通通訊社》表示，近日，美元對多種亞太區貨幣顯著走弱，包括新台幣、韓圜、離岸人民幣以及港元，在兌美元的匯率方面錄得明顯升勢，在貿易談判期間，美國或傾向容許美元走弱，而外國夥伴則希望推動貨幣升值，而市場在見到亞洲貨幣普遍升值後，急於兌換貨幣，因不少投資者仍持有大量美元頭寸。

 

新股活躍及企業派息等，帶動港元需求升

 

　　她指出，在香港，港元流動性近數周持續收緊，特別是在五一長假期前，香港銀行同業拆息（HIBOR）逐步攀升，顯示出港元流動性偏緊，流動性收緊的原因包括，近期錄得顯著資金流入，尤其是通過南向通的資金流入表現強勁，而市場亦正為未來活動預留資金，包括IPO及預計於5月底的派息等，目前港元匯價貼近7.75強方兌換保證水平，預計未來一段時間將維持在此水平，金管局料於未來數天繼續入市。

 

基準情境年內減息75基點，明年首季減25基點

 

　　金管局入市後，港元拆息今日全線下跌，其中，隔夜息大幅回落近89基點至3.41393厘，見兩周新低，與樓按相關的一個月拆息亦回落33基點，報3.65506厘，見4月22日後最低。姜靜表示，料港元拆息隨美息向下，展望未來數個季度，預計美國聯儲局將繼續減息，該行基準情景為2025年內減息75個基點，並於2026年首季再減25個基點，合計減息100個基點，惟不排除因特定市場事件導致拆息短期抽升。

 

本周美國未必減息，最快7月啟動減息

 

　　她指出，料本周美聯儲議息未必會進行減息，儘管2025年美國首季GDP錄得收縮，但非農就業等數據表現超出預期，聯儲局主席鮑威爾及其他官員表示，有空間等待更多數據，包括生產活動、就業市場及通脹壓力，以決定減息步伐。市場現預計最早於2025年7月啟動減息，並可能在下半年加快減息步伐，以實現全年75個基點的減息目標。

 

撰文：經濟通通訊社記者吳仲賢

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