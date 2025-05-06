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黃金周 | 五一出遊數據對辦，航空股濠賭股齊跑出，人幣上升航空股更值博？

06/05/2025

　　內地五一黃金周5天假期結束，部分概念股今日(6日)跑出，其中航空股除因五一假期出遊數據對辦，亦受油價下跌及人民幣走強刺激，國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)今日齊飆逾半成。另邊廂，澳門五一假期入境旅客按年升四成，加上澳門4月賭收升1.7%勝預期，濠賭股亦全線造好，其中金沙(01928)及美高梅(02282)都飆逾半成。航空股及濠賭股哪個板塊更值博？

 

五一出遊數據對辦，航空股濠賭股齊跑出，邊個板塊更值博？

（Shutterstock）


五一假期國內遊人次同比增6.4%　出遊總花費增8%


　　央視報道，據文化和旅遊部數據中心測算，內地今年五一黃金周的5天假期期間，全國國內出遊3.14億人次，同比增長6.4%；國內遊客出遊總花費1802.69億元人民幣，同比增長8%。假期期間，納入監測範圍的國家級夜間文化和旅遊消費集聚區累計夜間客流量7595.44萬人次，同比增長5.2%。

 

　　報道指，入境旅遊持續復甦，緬甸、韓國、馬來西亞、澳洲、英國、泰國、菲律賓、俄羅斯、越南、日本等為主要入境旅遊客源地，佔外國遊客總數的57.4%。出境旅遊持續火熱，日本、韓國、新加坡、越南、馬來西亞、泰國、印尼、澳洲、柬埔寨、俄羅斯等為主要出境旅遊目的地。

 

離岸人幣升破7.2　分析料在岸人幣五一假後補漲      

 

　　另一方面，市場關注美國總統特朗普關稅措施的不確定性，美元匯價偏軟，人民幣走強，隔晚離岸價一度升至7.1846兌一美元，為去年11月8日高位。人民幣兌一美元中間價今報7.2008，較上個交易日升6點子，六連升，創4月7日以來一個月新高，與市場預測偏離仍有510點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開332點子，報7.2300。

 

　　據《中國證券報》引述專家認為，在中國宏觀經濟運行穩定、政策防範匯率超調風險等因素的帶動下，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。東方金誠首席宏觀分析師王青預測，在今年五一假期後，在岸人民幣對美元匯率有望出現補漲。

 

 OPEC+連續第二個月增產　油價創4年低高盛下調預測


　　此外，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)上周六(3日)達成協議，將在6月再度增產每日41.1萬桶，這與組織於5月的意外增產幅度相同，累計增產幅度現已超過每日80萬桶。紐約期油昨收市跌2%，每桶報57.13美元，倫敦布蘭特期油收市跌1.7%，每桶報60.23美元，均創下2021年2月以來最低。

 

　　高盛下調油價預測，以反映OPEC+的預期供應量上調，該行將今年美國原油價格預期下調3美元，降至每桶56美元。

 

國航首季虧損擴至20億東航擴至10億　南航盈轉虧7.5億

 

　　惟值得一提，國航日前公布，截至3月31日止第一季虧損約20.4億元人民幣，比去年同期虧損16億元人民幣擴大；營業收入400億元人民幣，按年跌0.11%，經營活動產生的現金流量淨額83.4億元人民幣，跌11%。東航(00670)第一季虧損約9.95億元人民幣，比去年同期虧損8億元人民幣擴大；營業收入334億元人民幣，按年升0.6%，經營活動產生的現金流量淨額跌49.56%，主要是由於航空市場整體競爭加劇，收益水平下滑，銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致。

 

　　南航第一季虧損約7.47億元人民幣，去年同期盈利7億元人民幣；營業收入434億元人民幣，按年跌2.68%，虧損主要是受旅客結構變化、高鐵衝擊、全球供應鏈緊張以及人民幣貶值等多重因素影響。

 

澳門五一黃金周日均入境旅客約17萬人次　按年升40.8%

 

　　另外，澳門治安警察局表示，內地五一黃金周5天假期各口岸錄得375.4萬人次出入境，日均約75萬人次，較去年上升25.6%；旅客方面，入境旅客約85萬人次，日均約17萬人次，按年升40.8%。

 

　　治安警稱，上周五(2日)刷新多項出入境紀錄，其中通關客流超過83.7萬人次；入境旅客逾22.1萬人次。當中與珠海陸路相連的關閘口岸最繁忙，五日內共有189.4萬人次出入境，佔總出入境人數一半，其次是青茂口岸、橫琴口岸和港珠澳大橋口岸，分別佔總出入境人數的一成半、一成三和一成二。

 

五一出遊數據對辦，航空股濠賭股齊跑出，邊個板塊更值博？

（Shutterstock）

 

澳門4月賭收按年升1.7%勝預期　卻有券商削全年增長預測

 

　　澳門博彩監察協調局公布，4月份博彩毛收入188.6億澳門元，按年升1.7%，勝部分券商預期，惟按月跌4.1%。今年首4個月，澳門博彩毛收入765.1億澳門元，按年升0.8%。

 

　　然而，有分析師在4月下旬時已預先下調澳門博彩毛收入增長預測，美國券商Seaport Research Partners(SRP)將預測增長目標由6.5%削至3%。SRP稱，年初起澳門博彩毛收入增長低於預期，預計2026年及2027年僅增長3%。預料今年夏末以至下半年市場將會走強，預計貿易戰目前不會對澳門產生重大負面影響。另瑞銀近日發表研報指，對澳門博彩業的看法轉為謹慎，預計美國關稅戰會間接拉低需求，料澳門全年賭收按年跌2%，此前預計增長3%。

 

李偉傑：航空股未脫虧損反彈動力有限　濠賭股料暑假再升可揀美高梅

 

黃金周 | 五一出遊數據對辦，航空股濠賭股齊跑出，人幣上升航空股更值博？

（李偉傑）

 

　　天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑指，航空股短期有幾個消息正向發酵，包括五一出遊數據對辦、人幣強及油價跌，但以過往所見，五一數據只會帶來短暫刺激，要有新刺激可能要等到下次旅遊旺季。其實對航空股會有些戒心，始終第一季三間航空公司業績都見虧損，今日急升相信以短線投放意欲為主，可持續性未必太長久，儘管三間航空公司都沒做燃油對沖，若油價低或下跌絕對受惠，但背後卻未有良好盈利推動，短線則因幾個好消息疊加令爆發性較強，料炒至接近3月份的橫行平台高位，將面對較大阻力，暫只宜短線投放，未見再有很大上升空間，事實上第一季油價也已受壓，人民幣也只在近期貿易戰後較強，以三間航空公司第一季仍未脫離虧損的營運狀況而論，股價反彈動力有限。

 

　　另李偉傑指，藉著五一消息，疊加上月澳門賭收勝預期，濠賭股正追落後，可考慮吸納，但初步仍屬弱勢板塊，今周反彈力可能會較強，惟從中長線來看，每月賭收很難再達280億元或以上，每月賭收180億至200億元可能會成常態，這會短暫壓制其大升空間，但始終它們屬跌得多、沒怎麼上升的股份，到了暑假旺季相信會再有新一輪啟動，可以考慮，當中美高梅今日跑出，可能因其蟹貨區沒那麼密集，不需大量資金流入推動，往後仍可看好，短線可以挨近3月高位11.5元以上為目標，第三季在樂觀情緒下有機會上望去年10月高位約13元，若無貨可待回吐今日升幅一半，即約10.7至10.8元吸納會較安全。

 

　　中資航空股今日急升，國航升5.8%收報4.92元，南航升6.56%報3.41元，東航升7.3%報2.5元。濠賭股亦造好，金沙升5.35%報14.96元，銀娛升2.78%報29.6元，美高梅升7.38%報11.06元，永利澳門(01128)升3.59%報5.48元，澳博(00880)升3.67%報2.26元，新濠(00200)升4.64%報3.38元。

 

五一出遊數據對辦，航空股濠賭股齊跑出，邊個板塊更值博？

 

五一出遊數據對辦，航空股濠賭股齊跑出，邊個板塊更值博？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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