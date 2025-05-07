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銀娛呂耀東：行業推動非博彩元素取得顯著成果，黃金周表現不俗

07/05/2025

　　亞洲國際娛樂展和亞洲綜合度假休閒產業博覽會今天在澳門威尼斯人正式開幕。銀河娛樂(00027)主席呂耀東在會上致辭時表示，集團多年前已認為中場市場將是行業的新增長引擎，而今天可以看到，自疫情以來，訪澳人數已恢復至每年約3500萬，並錄得創紀錄的酒店入住率，這種逐漸轉向更注重中場市場的模式，讓集團作出投資並開發世界級酒店以及家庭友好型度假村設施的決定。

 

銀娛呂耀東：行業推動非博彩元素取得顯著成果，黃金周表現不俗

（吳仲賢攝）

 

　　他續指，通過投資，澳門博彩行業增加了在非博彩行業的增長，2023年非博彩行業佔澳門GDP的60%以上，該數據顯示近年來，在中央政府和澳門政府的支持下，行業積極推動非博彩元素發展，取得了顯著成果。

 

銀娛呂耀東：行業推動非博彩元素取得顯著成果，黃金周表現不俗

銀河娛樂主席呂耀東（吳仲賢攝）

 

　　他提及，未來集團將在旗下度假村新增多個全球酒店（Global Hospitality）和生活品牌，並指銀河娛樂第四期發展項目，該項目被認為是豪華酒店和沉浸式娛樂的重大發展，集團亦計劃建設高科技主題樂園。

 

　　被問及集團在五一黃金周的表現，呂耀東表示，集團在相關方面的表現不錯，並形容為帶點驚喜，並指在佛誕及黃金周假期連在一起的情況下，帶來不錯的效果。

 

美國博彩協會：亞洲市場復甦明顯，非博彩投資為旅遊業注入新動力

 

銀娛呂耀東：行業推動非博彩元素取得顯著成果，黃金周表現不俗

美國博彩協會總裁兼首席執行官Bill Miller（吳仲賢攝）

 

　　美國博彩協會總裁兼首席執行官Bill Miller在開幕典禮致辭表示，在全球經濟轉變之下，博彩業要面臨不同挑戰，但行業依然表現穩健，特別是亞洲市場復甦明顯，非博彩投資為旅遊業注入新動力，未來值得期待。

 

　　他指出，大阪、阿聯酋及泰國也迎來新機遇，展現亞洲及全球娛樂產業的新格局，又指責任感、誠信、創新及保障消費者權益，是成功市場不可或缺的核心價值。

 

澳門招商投資促進局：目標今年會議展覽活動國際客人數增15%

 

銀娛呂耀東：行業推動非博彩元素取得顯著成果，黃金周表現不俗

澳門招商投資促進局主席余雨生（吳仲賢攝）

 

　　澳門招商投資促進局主席余雨生表示，今年展覽面積比去年增加了約四分之一，而且加入了許多非博彩元素，反映國際大型會展企業對澳門市場投下了信心一票，這與澳門經濟正在增加非博彩元素的方向是一致。

 

　　他續指，澳門經濟發展最重要的方向是適度多元發展，其中一個重點是新興行業的發展，涵蓋四大領域，包括大健康、高新科技、現代金融會展商貿及文化體育。

 

　　他提及，政府官方訂定2025年目標，所有在澳門舉辦的會議展覽活動，國際客人數希望能增加15%。根據是次活動數據，已有一萬名來自八十個國家和地區的客商參加，這是一個高度國際化的活動，也希望其他活動持續提升國際化程度。

 

　　余雨生又指，澳門的優勢在於進出便利、對外開放程度高，希望致力提升國際化程度，局方正持續與內地不同省市的客商或經貿單位聯繫，他們也希望在出口或其他方面實現適度多元發展，開拓更多新客源，冀增加國際買家來澳門，創造更好的配對場景，增強促成交易的功能，進一步發揮澳門中途平台的作用。

 

大摩倡投資者留意高槓桿博彩股，澳門博企將面對泰國及日本等競爭

 

銀娛呂耀東：行業推動非博彩元素取得顯著成果，黃金周表現不俗

摩根士丹利董事總經理Praveen Choudhary（吳仲賢攝）

 

　　摩根士丹利董事總經理Praveen Choudhary出席研討會時表示，現時許多地區的博彩股投入資本回報率（ROIC）也出現回落，包括澳門，並指現時澳門博彩股的中場收入佔比大幅上升，但利潤率卻未見顯著改善，當中的原因為其業務競爭激烈，相關企業不得不投入大量資金用於促銷以爭奪市場份額，從而侵蝕利潤率。

 

　　他建議，投資者可留意槓桿率較高的博彩股，然後等待機會，隨著相關公司的槓桿率開始下降，其股權價值將顯著上升，從而使投資者受惠。

 

　　他續指，對澳門博企而言，來自泰國及日本等市場的競爭即將到來，但認為目前不必擔心上述情況，因為相關企業發展需時，料在未來2-3年內這些市場不會立即競爭。

 

　　被問及澳門博彩業在五一黃金周的情況有否因關稅戰而受到影響，他回應指，未見關稅戰對該行業帶來影響，人們仍然喜歡旅行。

 

銀娛呂耀東：行業推動非博彩元素取得顯著成果，黃金周表現不俗

（吳仲賢攝）

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

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