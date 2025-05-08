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美國議息 | 本港三大發鈔行維持P不變，經絡料美國最快年中減息

08/05/2025

 

美國議息 | 本港三大發鈔行維持P不變，經絡料美國最快年中減息

 

　　美國聯儲局維持利率不變後，本港三大發鈔銀行滙豐銀行、中銀香港(02388)及渣打香港亦宣布維持最優惠利率不變。

 

　　當中，滙豐銀行維持最優惠利率5.25厘不變，該行給予港元儲蓄存款戶口的利率亦維持不變。中銀香港亦維持最優惠利率及活期儲蓄存款利率不變，分別為年利率5.25厘及0.25厘。另外，渣打香港亦宣布，港元最優惠貸款利率維持不變於年息5.5厘，港元儲蓄戶口利率亦維持不
變。

 

美聯儲最快年中或之後減息

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港銀行於去年3度下調最優惠利率，幅度及速度均比市場預期更多及更快，加上去年銀行減息幅度已高於預期，銀行因應美息走勢以及現時資金成本考量，未有調整最優惠利率。

 

　　聯儲局主席表示，近期數據顯示經濟活動穩健擴張，就業市場平穩，但經濟前景和關稅仍存在不確定性，對失業率和通脹上升的風險增加，局方將繼續減持國債以及按揭抵押貸款證券，並致力將通脹回復到2%的目標水平。曹德明指，關稅對通脹的影響仍有待觀察，使美聯儲繼續按兵不動，不過美國最新3月份消費者物價指數(CPI)報2.4%，核心CPI報2.8%，兩個數據持續回落並低於市場預期，相信美聯儲將會審視通脹及就業數據走勢，如通脹持續回落或失業率上升，最快於年中或之後將進行年內首次減息。

 

本港最優惠利率或降至加息周期前水平

 

　　香港方面，曹德明表示，雖然美國仍未減息，使香港銀行未有調整最優惠利率。不過，近期受港股巿場造好及大型新股招股活動，巿場對港元需求顯著增加，金管局自上周五以來四度入巿，本港銀行體系總結餘升至1740億港元水平。熱錢湧入，一個月HIBOR亦即時顯著回落，今日一個月HIBOR報2.09厘，創自2022年9月14日之後，即逾2年半的新低，即使香港銀行未有調整最優惠利率，現時HIBOR已跌至2厘水平，供樓業主的利息開支已可即時減低，對樓市有正面支持作用。

 

　　曹德明又表示，如美國於年中打後開始減息，本港銀行會根據自身商業策略調整息率，跟隨下調最優惠利率(P)，最優惠利率亦有機會於年底前降至加息周期前的水平。

 

撰文：經濟通採訪組

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