美息不變鮑叔企硬拒減息，地產股銀行股偏軟可以點部署？

美國聯儲局連續第三次忽略總統特朗普的減息要求，一如預期維持利率不變，主席鮑威爾擔憂關稅導致通脹與失業率雙升，重申不急於減息，市場目前預期7月較大機會重啟減息。本港三大發鈔銀行滙豐、中銀香港(02388)及渣打香港維持最優惠利率(P)不變。本地地產股及銀行股今日(8日)股價普遍偏軟，其實兩者之前都已回升不少，有大行指近期港元拆息大跌對地產股帶來正面影響，應如何部署？

（iStock）



鮑威爾：不急於調整利率 關稅或增失業率及通脹上升風險

聯儲局結束一連兩日議息會議，於當地時間周三(7日)宣布維持聯邦基金利率目標區間於4.25厘至4.5厘不變，符合市場預期。會後議息聲明指，通脹及失業率上升風險正加劇，經濟前景不確定性進一步增加。雖然淨出口波動影響數據，但經濟活動仍繼續以穩健速度擴張。聯儲局主席鮑威爾在記者會上多次強調，不急於調整利率，並指聯儲局需觀察關稅政策及經濟數據變化，強調要保持耐性。



鮑威爾表示，經濟形勢不錯，當前失業率仍處於低位，市場需求也相對平穩，但同時指關稅措施可能導致美國經濟增長放緩、失業率上升、長期通脹上升。而由於通脹率仍高於目標，聯儲局不能採取預防性的減息做法。他又稱，他從未要求與任何總統會面，亦並非由聯儲局主席發起，只有當總統要求才會會面。



而據CME「美聯儲觀察」，聯儲局6月維持利率不變的可能性達76%，減息0.25厘的機會約23%。7月有72%機會減息，減息0.25厘的可能性達到57%。

本港三大發鈔行維持最優惠利率不變 經絡料美國最快年中減息

（資料圖片）

聯儲局維持利率不變後，本港三大發鈔銀行滙豐銀行、中銀香港及渣打香港亦宣布維持最優惠利率不變。當中，滙豐銀行維持最優惠利率5.25厘不變，港元儲蓄存款戶口利率亦維持不變。中銀香港維持最優惠利率及活期儲蓄存款利率不變，分別為年利率5.25厘及0.25厘。渣打香港亦宣布，港元最優惠貸款利率維持不變於年息5.5厘，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港銀行於去年三度下調最優惠利率，幅度及速度均比市場預期更多及更快，加上去年銀行減息幅度已高於預期，銀行因應美息走勢以及現時資金成本考量，未有調整最優惠利率。而關稅對通脹的影響仍有待觀察，使美聯儲繼續按兵不動，不過美國最新3月份消費者物價指數(CPI)報2.4%，核心CPI報2.8%，兩個數據持續回落並低於市場預期，相信美聯儲將會審視通脹及就業數據走勢，如通脹持續回落或失業率上升，最快於年中或之後將進行年內首次減息。



曹德明又指，雖然美國仍未減息，使香港銀行未有調整最優惠利率。不過，近期受港股巿場造好及大型新股招股活動，巿場對港元需求顯著增加，金管局自上周五(2日)以來四度入巿，本港銀行體系總結餘升至1740億港元水平。熱錢湧入，一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)亦即時顯著回落，今日一個月HIBOR報2.09厘，創自2022年9月14日之後，即逾2年半的新低，即使香港銀行未有調整最優惠利率，現時HIBOR已跌至2厘水平，供樓業主的利息開支已可即時減低，對樓市有正面支持作用。如美國於年中打後開始減息，本港銀行會根據自身商業策略調整息率，跟隨下調最優惠利率，最優惠利率亦有機會於年底前降至加息周期前的水平。



摩通：港元拆息大跌借貸成本下降 地產股首選太地領展信置



摩通發表最新研報指，近日香港銀行同業拆息(HIBOR)已從約4%大幅降至約3.1%，從基本面而言預料對地產股帶來正面影響，因為借貸成本下降，預測浮動息率債務融資成本年化每下降1個百分點，地產商的盈利可平均增加5%。然而，除非HIBOR降至2.2%以下，否則預料對按揭利率不會產生影響，HIBOR的波動並不是左右地產股股價表現的主要因素，目前更看好股息穩定、資本回收良好、涉獵必需消費品零售等子行業的公司，首選太古地產(01972)、領展(00823)及信和置業(00083)。

（Shutterstock）



滙豐研究：本港地產行業基本面逐步改善 新地太地嘉里建設可吼



滙豐環球研究近日指，本港房地產及綜合企業股價表現顯示其防禦性，在4月市場動盪中相對跑贏大市。行業基本面正在逐步改善，且直接面對美國關稅浪潮的風險相對較低。加上城市資本流入增加，本地房地產市場通常對資本流入反應正面，這應為市場提供一定支撐，然而最大的逆風與經濟衰退風險相關，因此偏好具有盈利增長復甦及增強股東回報舉措的公司。



該行預期，發展商將專注於去槓桿，鑑於短期庫存水平高企，並以具競爭力的價格推出新盤，這可能對二手市場造成壓力。未來私人住宅供應連續第七季下降至10.5萬個單位。自去年9月美國減息以來，本港樓價跌幅收窄至1.7%，相比2022年高峰期下跌27%。正面消息是，近期新地(00016)西沙新盤「SIERRA SEA」的滿意銷售，應為部分投資者提供信心。新地是少數具有良好盈利可見度及股息確定性的公司之一，至於嘉里建設(00683)盈利復甦，可能受香港和上海高端住宅項目銷售表現支持。另預期香港置地及太古地產將受益於其對漸進股息增長、回購支持、改善盈利增長可見度的承諾，這應吸引投資者。該行分別予新地、嘉里建設及太古地產目標價109.6元、22.1元及

19.5元，均予「買入」評級。

摩通：關稅影響對滙控收入預測 降目標價至108元

另外，摩通近日在研報中指，將滙控管理層對於「關稅下行情境」納入估算，雖然滙控首季業績強勁，但將其2026至27年收入預測下調2%至3%，亦將2025至27年每股盈利預測預期下調2%至7%，以反映息口較低前景；管理層對於關稅上調對滙控收入影響，且估計內地政府應對刺激措施抵銷關稅戰影響作用有限，因此下調其目標價，由115元降至108元，維持「增持」評級。另基於較低利率預測，將滙控2025至27年淨利息收入預測下調0%至3%；其2026至27年非淨利息收入預測均下調2%，主因考慮到對關稅和宏觀經濟增長擔憂令交易費用有所降低。此外，預期滙控2025年平均有形股本回報率(RoTE)約15%，惟此後將下降至約14%。不過，2025年預期回報率11%，或於短期內為股價波動提供支持，而匯控預期股東回報率領先於大中華區銀行。

另高盛指，渣打02888)今年第一季盈利超預期17%；淨利息收入(NII)符合預期；稅前利潤高於市場預期5%；信貸減損低於市場預測7%；稅前利潤(PBT)高於市場預測10%；基礎回報率(ROTE)達16.4%，高於市場預測300個基點；核心一級資本比率(CET1%)符合預期，將其2025財年每股盈利預測上調6%，2026至2028財年預測則分別上調2%、2%及1%，H股目標價定於111元，予「中性」評級。



陳政深：地產股現價值博率不高 銀行長線增長慢恒生100元才可吼

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）



艾德金融執行董事陳政深指，儘管純以收息角度考慮，地產股現價有買入價值，普遍有4至5厘息，其中太古地產派息特別高，但未必是很好的收息選擇。拆息回落似乎與資金流入香港市場有關，從港元、人民幣以至港股成交都見資金回流，對樓市起碼是正面，但未必有直接幫助，難立即刺激交投上升，因此地產股現時值博率未算很高，風險仍相對較大，不過近期股價走勢普遍有改善，即使基本因素令人擔心的新世界(00017)亦見開始喘穩，但地產股要成強勢股仍言之尚早，升至現價已有些阻力，惟未至於沒有值博率，其中新地走勢正改善並轉為強勢，但上方近80元阻力開始較大，若升穿則料仍有約一成上升空間。



至於銀行股，陳政深指，中銀香港股價升了那麼多，仍有6厘幾息，滙控(00005)亦有約5.9厘息，恒生(00011)息率亦超過6厘，從收息角度對資金有吸引力合理，而流入港股市場不是北水就是國際資金，幾間銀行作為其認識品牌有其吸引力，從這方面看有一定值博率，其股價走勢會比地產股好，但上升速度仍偏慢，惟作中線收息選擇無妨。然而，需留意銀行有其風險，樓按是其主要業務及資產，基本因素仍面對不小的風險，限制其收入增長空間。再者，雖然美國今次沒減息，但市場預期下半年始終會減，在減息周期中息差收窄很合理，會影響銀行收入，再加上經濟前景不理想亦會影響銀行費用收入，從長線來看料銀行股增長緩慢。若喜歡銀行股可待其稍為回落，其中恒生回至約100元才考慮。



地產股今日普遍偏軟，新地跌0.26%收報76.3元，恒地(00012)跌0.22%報22.65元，長實(01113)無升跌報32.6元，信置跌1.34%報8.11元，新世界跌1.63%報4.82元，嘉里建設無升跌報19.1元，太古地產則升0.48%報16.66元。銀行股亦普遍向下，滙控跌0.83%報86.35元，渣打跌1.09%報108.8元，中銀香港跌1.99%報32.05元，恒生跌1.45%報108.8元，東亞(00023)無升跌報11.02元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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