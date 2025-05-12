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新股 | 寧德時代招股入場2.7萬元，限制美國境內資金參投

12/05/2025

新股 | 寧德時代招股入場2.7萬元，限美國境內資金參投

 

　　中國電池巨頭寧德時代(03750)(深:300750)今日至周四(15日)公開招股，計劃全球發行約1.18億股，當中884.21萬股在港招股，其餘國際發售，招股價最高為263元，每手100股，入場費2.66萬元，公司預計於5月20日掛牌，集資淨額達307.179億元，成為2021年快手集資483億元後，香港最大型IPO集資。美銀、中金、中信建投國際和摩通任其保薦人。

 

　　引入23位基石投資者，包括中石化(香港)、科威特國的國有主權財富基金KIA、高瓴旗下HHLR、中金公司(3908)等，認購總金額約為26.28億美元(約203.71億港元)發售股份，以每股作價263元計算，基石投資者將認購的發售股份總數為7745.54萬股H股，假設超額配股權獲悉數行使佔已發行股本總額約1.7%。

 

　　另，寧德時代限制參與是次國際發售1.09億股股份的美國投資者類型，決定將股票發售方式改為「Reg S（S規例）」，即國際發售部分只會向美國境外投資者發售，並免除發行人的某些美國監管備案義務，規避美國法律風險。大多數美國大型機構投資者可通過離岸帳戶繼續參投，但擁有散戶資金的美國國內共同基金將被排除在外。

 

　　按招股價每股263元計算，並假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，公司預期集資淨額將將約307.179億元，當中約90%將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；其餘將用於營運資金及其他一般企業用途。

 

　　寧德時代主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，並通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。截至2024年底止，公司已在全球設立六大研發中心、十三大電池生產製造基地，服務網點遍布64個國家和地區。集團稱已實現動力電池累計裝車超1700萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池，儲能電池在全球應用超過1700個項目。截至2024年底止公司錄得股東應佔利潤達520.33億元人民幣，按年增長14.4%。

 

撰文：經濟通市場組

 

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