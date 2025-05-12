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港股 | 午市前瞻 | 行業關稅未驚完侵侵又有新招 藥股風險只升不降

12/05/2025

　　《經濟通通訊社12日專訊》關注中美兩國經貿談判會後聲明，市場反應樂觀，出口、電商領漲，惟藥股受壓拖累，恒生指數半日報23079，升212點或0.9%，主板成交超過1302億元。恒生中國企業指數報8376，升67點或0.8%。恒生科技指數報5279，升99點或1.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 行業關稅未驚完侵侵又有新招 藥股風險只升不降

（Shutterstock圖片）

 

黃偉豪：恒指已回升4000點，後市難再突破

 

　　中美雙方已在瑞士日內瓦舉行貿易談判，會後雙方皆表示會談具建設性，取得實質進展。國務院副總理何立峰指，會談氛圍坦誠而深入，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，會盡快敲定細節，並即將於今日內發布兩國聯合聲明。港股今早高開超過300點，但盤中尚未公布聲明，恒指觸及23200後即有阻力。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，目前市場都正等待聲明詳細內容，港股今日升幅主要源於中美會談後氣氛傾向正面，恒指升逾300點後已反映目前利好因素，後續便要按聲明內容而定。

 

　　他解釋，因應目前消息僅提及會建立雙方貿易磋商機制，但並未正式提到有關關稅下調幅度。他指出，實際關稅下調幅度才為最影響大市因素，若一如美國總統特朗普早前提及會降至50%，的確會有利大市。不過他強調，關稅即使降至50%，亦比未有關稅前高得多；目前恒指已修復關稅登場時的3000點跌幅，回到未有關稅水平，如後市仍有關稅計即現時恒指水平已「升凸」。技術走勢上，恒指至今高低波幅已達4000點，即使聲明將有利大市，現價入市值博率亦偏低。

 

藥價大降行業勢必受累，藥明系等CXO股同受影響

 

港股 | 午市前瞻 | 行業關稅未驚完侵侵又有新招 藥股風險只升不降

（資料圖片）

 

　　談判聲明醞釀之際，特朗普開始針對醫藥行業出招，其將在本港時間今晚9點在白宮簽署一項行政命令，幾乎所有處方藥和藥品價格「將立即下降30%至80%」，美國將以全球最低價格國家的價格購買藥品，特朗普稱是為美國爭取真正的公平。消息過後港股製藥股受壓，康方(09926)、百濟神州(06160)等集體捱沽。黃偉豪分析指，特朗普措施與內地藥品帶量採購類似，主要為降低藥價而為，如有藥品降價幅度達80%，恐怕藥廠即使提高銷量都未必能薄利多銷，對於公司業務必然有影響。他又提到，即使未有出口到美國的藥廠亦難免受累，因仿製藥價亦會因原有藥價下降而跟減。

 

　　至於藥明系等CXO類股份，雖然並非直接受影響的製藥企業，但黃偉豪指如藥企因應藥價下跌而在開發上減低開支，裁減訂單亦會對CXO行業造成影響，故藥明系投資風險反而只升不降。他補充，目前藥品關稅仍未正式出台，業界恐怕美國強令藥品降價為先招，醫藥行業關稅在後，有機會令醫藥股有更深調整，尤其前排醫藥股普遍已累積一定升幅，預計板塊短期內將維持偏淡。

 

港股 | 午市前瞻 | 行業關稅未驚完侵侵又有新招 藥股風險只升不降

百濟神州股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 行業關稅未驚完侵侵又有新招 藥股風險只升不降

康方生物股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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