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恒指全日升681點收報23549，中美握手關稅戰暫止戈

12/05/2025

恒指全日升681點收報23549，中美握手關稅戰暫止戈

 

　　中美兩國發表《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》顯示，美國將對中國商品加徵的對等關稅由125%暫時大幅降低至10%，連同此前因芬太尼問題而加徵的20%關稅，即稅率總共為30%。中國亦暫時將反制美國對等關稅而對美加徵的125%關稅大幅降低至10%。關稅談判成果遠超市場預期，帶動港股午後開動，恒生指數輕鬆衝破50天線（約22794點）後，再無主要平均線構成阻力，高見23685點，是自3月28日以來新高。恒指全日收報23549，大升681點或3%，兼夾成交飆升，主板成交超過3224億元。恒生中國企業指數收報8559，升250點或3%。恒生科技指數收報5447，升267點或5.2%。

 

　　中美關稅戰氣氛大幅降溫，蘋概表現興奮，舜宇光學科技(02382)急飆14.83%，報73.95元，比亞迪電子(00285)升13.79%，報37.95元，雙雙領漲藍籌；高偉電子(01415)漲18.45%，報26元，瑞聲科技(02018)升15.37%，報42.4元，鴻騰(06088)升15.12%，報2.36元，丘鈦科技(01478)走高13.45%，報7.34元。

 

　　其他出口股表現亦強，聯想集團(00992)升9.58%，報10.18元，海爾智家(06690)升8.33%，報24.7元，創科實業(00669)升6.66%，報92.1元。

 

　　電商股京東集團(09618)升6.39%，報139.9元，阿里(09988)走高6.15%，報131.2元；騰訊(00700)績前升4.63%，報517.5元；小米(01810)新車再陷爭議，其前艙蓋配件被揭只是沒有功能的裝飾品，引發部分車主要求退車維權，小米全日逆市跌1.46%，報50.6元。

 

　　電池巨頭寧德時代(03750)今日至周四(15日)公開招股，計劃全球發行約1.18億股，招股價為263元，每手100股，入場費2.66萬元，公司預計於5月20日掛牌，集資淨額達307.179億元，成為2021年快手集資483億元後，香港最大型IPO集資。競爭對手比亞迪(01211)股價升7.39%，報415.6元。

 

　　美國總統特朗普宣布，他將在周一上午9點（香港時間周一晚上9點）在白宮簽署一項行政命令，處方藥和藥品價格幾乎將立即下降30%至80%，美國將以全球最低價格國家的價格購買藥品。藥股未能受中美談判重大利好中受到鼓舞，翰森製藥(03692)瀉7.38%，報21.95元，石藥集團(01093)跌4.18%，報5.5元，中國生物製藥(01177)跌1.79%，報3.84元。

 

　　中美談判有重大進展，俄烏和談亦見曙光，國際金價向下，零售金股周大福(01929)跌5.88%，報10.24元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

 

撰文：經濟通市場組

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