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港股 | 午市前瞻 | 中美關稅戰邁新篇 關稅股大洗牌股民如何變陣？

13/05/2025

 

　　中美談判破冰超預期，刺激恒指昨日（12日）一度踢高最多超過800點，但尚未升破23800較強阻力水平，加上北水昨日淨流出逾185億元，對港股今日表現造成壓力。蘋概、電商等板塊消化利好後顯著回吐，恒生指數半日報23156，跌392點或1.7%，主板成交逾1332億元。恒生中國企業指數報8407，跌151點或1.8%。恒生科技指數報5284，跌162點或3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美關稅戰邁新篇 關稅股大洗牌股民如何變陣？

（istock圖片）

 

阮子曦：恒指短線橫行波動，科技股業績宣留意DS應用

 

　　中美聯合聲明發布後昨日港股尾市踢高，美股隔晚爆升，道指升過千點同時納指抽高逾4%。但今早中港股市未受惠美股強勢，A股兩市傾向牛皮，港股高位受阻有回吐壓力，半日愈跌愈多一度跌超400點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，港股連升一個月後要「唞唞」正常，但不認為此刻便會即時大跌，今日跌勢主因市場恢復理性，資金重新關注個別更值得中線持有的股份。

 

　　阮子曦建議投資者現時亦可重新審視持倉，留意哪些股份具跑贏大市能力便保留持倉，他預期未來幾日市況都會如同今日一樣上上落落，正好作倉位審視行動。未來兩日至半個月為重要科技股業績期，他提醒可以留意業績內有否提及有關DeepSeek應用，如出現有關成本下降等消息，而市場亦有意欲炒作，才能刺激大市造好，否則預計大市仍會於現水平上落。

 

關稅戰後可跟北水炒家電股，蘋概風險仍高揸唔過

 

　　上日恒指造好反而吸引北水作過百億元淨流出，阮子曦預期北水在恒指23000以下便會開始吸貨，但如同上述策略一樣，預計北水會選擇個別早前受關稅影響下跌，但基本面還好的股份，會重新部署個別關稅股如體育用品股等。其中他認為家電股屬於比較值博一環，出口與內需並重，比單靠出口的股份更有回升空間。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美關稅戰邁新篇 關稅股大洗牌股民如何變陣？

海爾智家股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中美關稅戰邁新篇 關稅股大洗牌股民如何變陣？

美的股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

　　上日受關稅大減消息帶動，依賴出口的蘋果概念股昨日炒起，今日傳出蘋果擬在華大幅減價促銷，蘋概股全面回吐。阮子曦並不完全看淡板塊，但認為現時不是入手時機。他認為目前蘋果供應商的風險仍高，基本面上新產品如MacBook Air銷量仍未穩定，政治上關稅戰仍有死灰復燃可能性，因此現時入手的話短線仍有多重憂慮，現價入手可博短線修復估值，但中線風險猶存，並非持有良機。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美關稅戰邁新篇 關稅股大洗牌股民如何變陣？

舜宇光學股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中美關稅戰邁新篇 關稅股大洗牌股民如何變陣？

比亞迪電子股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2025 14:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/05/2025 14:16
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