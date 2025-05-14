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開市Go | 美通脹仍低，美鬆AI晶片出口，外賣平台內捲遭約談

14/05/2025

要聞盤點

1、美股三大指數收市各有升跌，科技股領升，納指升逾300點，標普500指數微升並收復年內跌幅。美國4月CPI按年升2.3%，低於市場預期並創4年來新低，顯示通脹保持穩定。道指開市升97點後倒跌，最多跌278點，低見42132點；標指曾升1.07%，納指一度漲1.91%。道指收市跌269.67點，或0.64%，報42140.43點；標普500指數升42.36點，或0.72%，報5886.55點；納指升301.74點，或1.61%，報19010.08點；中國金龍指數跌6點；日經期貨截至上午7時55分升35點。

 

2、美國4月份核心CPI按月上漲0.2%，連續第三個月遜預期，反映企業尚未急於將更高關稅成本轉嫁給消費者。美國總統特朗普再次敦促美聯儲主席鮑威爾下調利率。

 

3、據報美國考慮允許阿聯酋購買超過100萬塊英偉達先進晶片，被認為是在放寬對華出口AI晶片限制，英偉達受消息刺激股價抽高5.6%，為表現最強道指成份股。

 

4、美國商務部撤銷前總統拜登時代的AI晶片擴散規定，不過強調在全球任何地方使用華為「昇騰」AI晶片，均會違反美國出口管制。

 

5、中國國務院稅委會發表公告指，自周三（14日）起，調整對美國原產的進口商品加徵關稅措施，並落實中美經貿高層會談共識。

 

6、中國政府約談京東(09618)、美團(03690)、餓了麼等外賣平台企業，要求加強內部管理，在公平有序的情況下競爭。

 

7、據報中國政府已向最少四間稀土磁體生產企業發放出口許可證，包括大眾汽車（港稱福士汽車）的供應商。

 

8、九倉(00004)主席吳天海表示，關稅戰必然對各行各業有不同影響，包括香港航運界；至於船公司的航線布局被指不利香港地位，他認為有關航線布局在去年已定好，與關稅戰無直接關係。

 

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