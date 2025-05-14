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美股 | 美國CPI增幅創4年新低，標普收復年內跌幅

14/05/2025

美股 | 美國CPI增幅創4年新低，標普收復年內跌幅

 

　　美股三大指數周二（13日）收市各有升跌，科技股領升，納指升逾300點，標普500指數微升並收復年內跌幅。美國4月CPI按年升2.3%，低於市場預期並創4年來新低，顯示通脹保持穩定。

 

　　道指開市升97點後倒跌，最多跌278點，低見42132點；標普500指數曾升1.07%，納指一度漲1.91%。道指收市跌269.67點，或0.64%，報42140.43點；標普升42.36點，或0.72%，報5886.55點；納指升301.74點，或1.61%，報19010.08點。

 

　　英偉達升5.6%，公司宣布將向沙特出售超過1.8萬塊最先進的AI晶片。微軟宣布將於全球裁員約3%，預計影響約7000名員工，這是自2023年裁員1萬人以來，規模最大的一輪裁員，微軟日內微跌0.03%。

 

　　特斯拉升4.9%。Robinhood升9%，公司宣布收購加拿大虛擬貨幣平台營運商WonderFi Technologies。

 

　　聯合健康宣布暫停2025年財務展望，同時公布首席執行官人事變動，股價日內大跌17.8%，創下四年來新低。

 

　　美國4月消費者物價指數(CPI)按年升2.3%，低於市場預期的2.4%，創下自2021年2月以來最低增速。按月來看，CPI上升0.2%，同樣低於預期的0.3%。3月CPI年增率為2.4%。

 

紐約期金小幅反彈

 

　　美匯指數呈震盪偏弱走勢，日內下跌0.66%，報101.107。美元兌日圓疲軟，下跌0.52%，報147.689。近期美元兌日圓自4月低位140.72後反彈，但5月中旬升勢放緩，日圓短線走強。歐元兌美元在前一交易日大幅下跌後出現反彈，盤中一度突破1.114，日內最高觸及1.118，全日升0.78%，報1.11680。

 

　　紐約期金在經歷前一個交易日大幅下挫後，今日呈小幅反彈，日內升0.81%，報每盎司3254.38美元。

 

　　美國財政部公布新一輪針對伊朗的制裁措施，市場預期中東地緣風險升溫，推動油價上行。紐約期油升2.81%，報每桶63.29美元；布蘭特期油升2.60%，報每桶66.65美元。

 

撰文：經濟通國金組

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