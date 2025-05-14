  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

H按 | 港匯貶至7.8，拆息全線跌一個月息低見1.33厘

14/05/2025

H按 | 港匯貶至7.8，拆息全線跌一個月息低見1.33厘

　　港元匯價近日持續走軟，今日終於跌穿7.8的「強弱分界線」，暫時最低見7.8112兌1美元，為去年8月2日以來最弱，最新則報7.8104，仍較上日收市價低0.17%。港元拆息全線向下，其中，與樓按相關的一個月拆息再跌24基點，今報1.32976厘，為2022年8月3日後新低，連續七日下跌。

隔夜息見3年低位

　　隔夜息微跌至0.03863厘，為2021年11月5日以來最低，反映銀行資金成本的三個月拆息跌約23基點至2.05083厘，險守2厘，為2022年7月25日後最低。六個月拆息報2.54786厘，一年期則報3.04429厘，分別見2022年7月19日及2022年6月20日以來最低。金管局此前注資後，本港銀行體系總結餘現時約1736.3億港元。

　　美國公布4月消費物價指數按年升2.3%，低於市場預期及前一個月的2.4%增幅；按月升0.2%，亦低於預期的0.3%。美國通脹數據較預期溫和，市場估計，即使通脹受控，聯儲局亦不會急於減息，但仍押注局方今年會減息兩次，美元匯價周二偏軟，美匯指數最新報100.942。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

港元

最新美元 / 港元

7.8015

最新人民幣 / 港元

1.0826

最新日圓 / 港元

0.0536

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01232 金輪天地控股
  • 0.060
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 141.600
  • 02333 長城汽車
  • 12.420
  • 00139 中達集團控股
  • 0.030
  • 02419 德康農牧
  • 46.750
股份推介
  • 02510 德翔海運
  • 7.510
  • 目標︰$8.20
  • 02359 藥明康德
  • 64.650
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 521.000
  • 目標︰$550.00
  • 01044 恒安國際
  • 22.350
  • 目標︰$24.00
  • 00300 美的集團
  • 78.100
  • 目標︰$82.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 521.000
  • 00005 滙豐控股
  • 90.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 414.600
  • 00175 吉利汽車
  • 19.140
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.400
報章貼士
  • 09987 百勝中國
  • 363.800
  • 目標︰$440.00
  • 00168 青島啤酒股份
  • 55.150
  • 目標︰$60.00
  • 06690 海爾智家
  • 24.100
  • 目標︰$27.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/05/2025 17:03  《盤後部署》白宮鬆手港股飆532點，AI旺場長飛光纖有勢宜跟

14/05/2025 16:38  【騰訊業績】騰訊首季經調整盈利升22%至613億人幣，勝預期

14/05/2025 17:06  【聚焦數據】內地4月新增人民幣貸款大降至2800億，遠遜預期

14/05/2025 17:05  【聚焦數據】內地4月末M2增8%優預期，M1增1.5%略放緩

14/05/2025 16:15  恒指全日升532點收報23640，京東績後收升逾3%

14/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒６１億元，買建行沽騰訊

14/05/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】京東績後獲升目標，麥格理升京東物流至中性

14/05/2025 16:25  《財資快訊》美電跌報７﹒８０１５，隔夜拆息與上日尾市維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

中國平安股東大會: 戰略、科技、派息及股價新文章
人氣文章

新聞>2024金融科技獎

取消強積金「對沖」安排後 僱員要留意什麼?新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

市監總局約談外賣平台促有序競爭，京東美團仍造好，京東季績勝預期更值博？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜歐洲人的自信來自「鼓勵文化」？不批評式教育令孩子更難接受殘酷現實？中西教育觀念存差異
人氣文章

Foodie What’s On

日本人氣拉麵店「銀座 篝」登陸尖沙咀K11 Art Mall！主打雞白湯拉麵、銀座篝本店都無的「雞白湯抹茶拉麵」
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

夏日瘦身靠高蛋白飲食！4大蛋白質好處：促進代謝率、減低食慾！營養師提醒每日建議攝取量
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

高膽固醇人士不用戒芝士？營養師推介4款食法：自製天然芝士粉、Mozzarella健康不失口感！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

法國五月｜和居港法藉插畫家Christine Cappio的一場速寫香港對談：「如此美好的城市，怎能不提筆描繪？」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
泳兒重唱16年前金曲《我的回憶不是我的》 ，合唱男歌手近況曝光引熱議：老得太快
人氣文章
37歲男子連玩過山車引發腦出血，醫生警示：這三類人不宜玩高速機動遊戲新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 17:52
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 17:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向14/05/2025
中國平安股東大會: 戰略、科技、派息及股價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（一）

14/05/2025 14:23

大國博弈

關稅戰 | 中巴發布聯合聲明：貿易戰沒贏家，致力維護多邊主義

14/05/2025 09:30

關稅戰

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

13/05/2025 16:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處