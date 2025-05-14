市監總局約談外賣平台促有序競爭，京東美團仍造好，京東季績勝預期更值博？

國家市場監督管理總局等部門昨日(13日)針對當前外賣行業競爭問題，約談京東(09618)、美團(03690)、阿里巴巴(09988)旗下餓了麼等平台企業，要求相關企業公平有序競爭，不過上述科網巨頭今日(14日)仍能隨大市造好，其中京東昨日收市後公布首季經調整淨利潤按年升43%至約127億元人民幣，勝市場預期，其美股預託證券昨率先升3.3%報37.25美元，今日於港股最多飆逾4%。雖然京東績後大行對其看法不太淡，但憂慮公司在外賣業務的投資會削弱利潤，至於美團則繼續積極拓展海外市場，繼中東後再進軍巴西，兩隻股份股價仍落後，哪隻較值博？

（Ap圖片）

市監總局約談京東美團餓了麼 要求合法經營公平競爭

針對當前外賣行業競爭中存在的突出問題，國家市場監管總局會同中央網信辦、人社部、商務部等部門，約談京東、美團、阿里巴巴旗下餓了麼等平台企業，要求加強內部管理，合法規範經營，公平有序競爭，共同營造良好市場環境，切實維護消費者、平台內經營者和外賣騎手的合法權益，促進平台經濟規範健康有序發展。當局要求相關平台企業嚴格遵守《中華人民共和國電子商務法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國食品安全法》等法律法規規定，嚴格落實主體責任，主動履行社會責任。



京東於2月宣布加碼外賣市場，並與美團在強迫騎手「二選一」上展開口水戰。另外，京東之前宣布逐步為外賣全職騎手繳納五險一金，其後美團、餓了麼亦跟上表態。近期，京東外賣宣布百億補貼計劃，美團和餓了麼也加大優惠力度。

京東首季經調整淨利潤升43%勝預期 外賣單日訂單近2千萬單



京東公布，截至2025年3月31日止首季非美國通用會計準則下淨利潤127.58億元人民幣，按年升43.4%，勝預期，非美國通用會計準則下每股基本盈利4.4元人民幣。期內純利108.9億元人民幣，升52.7%，每股基本盈利3.76元人民幣。收入3010.82億元人民幣，升15.8%，當中商品收入增加16.2%至2423億元人民幣，服務收入增加14%至587.7億元人民幣。

京東首席執行官許冉表示，今年2月京東推出外賣業務，在極短時間內入駐門店已超過百萬，短短3個月外賣單日訂單已接近2000萬單，且已逐漸可見外賣對整個京東平台流量及相關轉化率的拉動作用。相信京東外賣將與公司旗下現有業務產生協同效應，目前跨品類購買行為主要集中在商超生活服務類別。許冉又稱，中國外賣市場龐大，容得下多個平台，而京東目前的工作焦點是改善外賣業務運營，並將持續透過給予優質商家免佣金等措施，推動更多高質素商戶入駐。現階段京東更關注用戶和商家體驗，同時亦關注業務規模和ROI(投資回報率)。

京東首席財務官單甦亦指，從長期看公司利潤率料可隨著業務規模的擴大和運營效率的提高而持續提升，故京東長期高單位數的利潤率目標不變。許冉指，公司旗下廣告團隊已開始用AI大模型提升廣告推廣效果，相信可推動廣告收入加速增長，同時也在探索和落地廣告投放領域的AI Agent(AI智能體)，即商家可通過簡單指令讓AI執行較複雜的廣告投放等操作，相信未來廣告變現仍有很大空間。

花旗：季績勝預期予美股目標價51美元 野村：外賣投資或削弱利潤

花旗發表研報指，京東首季收入增長15.8%，以及經調整淨利潤增長43.4%，大幅超出該行與市場預期。按通用會計準則計算，毛利年增20.3%至478億元人民幣，利潤率15.9%，略優於該行及市場預期。其中京東電子品類增速從上季15.8%進一步加快至本季17%，以及日用品類增速從11.1%提升至14.9%，反映京東在供應鏈優勢及以舊換新政策帶動下的增長動能。配合費用管控與營運槓桿，非通用會計準則經營利潤與淨利潤分別實現31%及43%年增幅，較該行預測高出23%及29%。股東回報方面，京東於首季斥資15億美元回購8070萬份ADS，展現管理層落實50億美元回購計劃的決心，予「買入」評級，美股目標價51美元。

野村指，京東首季業績強勁及勝預期，管理層甚至上調收入增長預測，但卻對利潤前景看法謹慎，不再維持較早前的利潤指引，由於外賣業務快速擴張。不過，京東與美團外賣業務之間差距，可能較管理層公布的訂單量數字為大。另該行歸納管理層看法指，短期內京東可能不會因外賣投資，而令財務受到太大影響，反而該戰略投資有助於京東免受美團閃購服務競爭。相信在經過一、兩個季度測試後，京東或需調整投資策略，因補貼並不一定能帶來良好的用戶忠誠度。而監管機構干預可能會使競爭偏向靜默行動，而非「口水戰」。雖認為京東外賣投資或削弱今年利潤，但核心零售業務仍穩固，維持其美股「買入」評級，目標價55美元。

大摩：外賣業務存隱憂降目標價至39美元 瑞銀：降目標價至58美元

摩根士丹利表示，京東上調了2025年集團和零售業務(JDR)收入及盈利增長預期至兩位數，利好股價，但外賣業務未提供虧損指引，可能導致今年餘下時間內的盈利預期進一步被下調。預計京東2025年總收入按年增加13%，將其2025年、2026年和2027年的盈利預測分別下調14%、7%和5%，以反映對外賣業務的投資，將其美國存託憑證目標價由41美元降至39美元，維持「與大市同步」評級。

瑞銀稱，京東首季業績勝預期，當中收入按年升16%，較預期高出4%；經調整經營溢利升31%，勝預期11%。由於投資者了解食品配送投資對財務的影響，相信京東股價於短期內應會維持波動，下調集團2025至27年的每股盈測介乎8%至25%，目標價相應由67美元降至58美元，重申「買入」評級。而以每日2000萬的外賣量計算，京東積極投資將不可避免地對美團構成一定經營壓力。

美團Keeta進軍巴西擬5年投資10億美元 花旗予目標價204元

另邊廂，據新華社報道，在「中國-巴西商業研討會」上，美團簽署投資協議，在未來幾個月內將正式在當地上線Keeta，並計劃5年內在巴西投入10億美元。巴西總統盧拉與美團創始人、董事長和首席執行官王興共同見證簽約儀式。王興表示，巴西市場潛力巨大，國際化是美團的長期發展戰略之一，會持續努力「走出去」拓展海外市場。

花旗近日發表研報指，於過去數月，美團旗下Keeta成功擴展到更多城市，並繼續在沙特阿拉伯應用程式商店下載排行榜上名列前茅，因此相信Keeta交易量及市場份額增長可觀，予美團「買入」評級，目標價204元。該行認為，美團影響同業表現，例如沙特阿拉伯當地的線上外賣平台Jahez，規模相對較小型，其今年首季商品交易總額(GMV)明顯放緩，且由於Jahez為保護盈利能力而沒有採取大幅折扣應對措施。另當地規模較大的同業HungerStation積極促銷，同時保持平衡利潤策略。如果Keeta消費趨勢持續更為強勁，很可能於今年稍後時間，營運表現趕上或超過Jahez。

熊麗萍：京東季績未反映外賣業務燒錢 追落後寧博美團

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內地外賣市場的確可以很大，問題是當每次有新競爭者加入，大家肯定又再減價，初入市場一定會補貼「燒咗錢先」，其他對手自然又要減價競爭，故不是市場大小問題，而是一有人加入大家就要「鬥捲」。而京東昨日公布業績後，國家市監總局等部門約談幾個電商平台，政策要求它們不要過於「內捲」，其實此點自從中央政治局會議提到後，已講了幾個月，但內捲情況一直沒改善，現在可能要真的「做啲嘢」避免其出現不理性競爭，若能做到應不需太擔心，否則以現時情況對大家都不利，而自從京東入場後，京東及美團股價齊跌。



熊麗萍續指，現時最重要看政府今次會否落實如何紓緩或解決內捲問題，否則在需求不足及企業鬥減價夾擊下，內地通縮問題難解決。事實上，合理競爭對行業絕對是好事，消費者理性消費對商家也有好處，若將貨品平賣給消費者，商家就要壓縮毛利。相信今次政府與上次在政策上針對整個行業問題不同，主要為解決現時影響市場最大的通縮來源問題，並非壞事。

熊麗萍認為，若京東及美團開始理性競爭是好事，但問題是不會於現時反映，尤其京東今次業績仍未反映「燒錢」那部分，公司2月時打入外賣市場，第二季才會陸續反映，生意肯定做多了，問題是蝕多少錢，以及還要蝕多久，而其首季業績主要受惠政府在消費品特別是家電方面的補貼，若消費者因有補貼「要買都已買了」，可能會令其往後業績放慢，其實今年首季及去年第四季都較特殊，因有補貼，而公司主要靠此方面業務，物流及第三方業務佔比很小，加上新業務虧損，故不太看好，借今次業績勝預期有一波反彈不出奇，但彈到146至148元應已差不多，值博率不高。不過，除非京東及美團都不買，否則寧願博美團，因美團更落後，若內捲真的紓緩可能有反彈，但料也只彈至140幾元，值博率也不高，尤其除了中東，公司又進軍其他市場，令市場擔心又要先「掟錢」補貼。

京東今日升3.36%收報141.6元，成交31.03億元；美團升1.46%報139.4元，成交66.36億元；阿里升3.41%報130.4元，成交114.57億元。其他科技股亦普遍上升，騰訊(00700)升2.96%報521元，百度(09888)升4.01%報90.8元，網易(09999)升1.34%報166.1元，小米(01810)升3.6%報50.4元，快手(01024)升0.76%報53.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此



其他京東/美團相關新聞：

大行報告 | 京東績後最牛看$257最熊$126

《外資精點》花旗︰京東首季業績勝預期，美股目標價５１美元

《外資精點》野村：京東外賣投資或削弱利潤，仍持買入評級

《外資精點》大摩：京東升全年盈測利好股價，惟外賣業務仍是隱憂

京東：外賣單日訂單已接近２０００萬單，稱中國市場龐大

《中國監管》市監總局約談京東、美團及餓了麼，要求合法公平競爭





《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇