港股 | 午市前瞻 | 騰訊靠AI盈利破局 衝頂547元在望

市場觀望周四公布的4月份生產者物價指數(PPI)和零售額數據；以及聯儲局主席鮑威爾周四發表講話，美股三大指數個別走，港股開盤表現不明朗，並一直維持至半日收市，主板成交只有1101億元。恒生指數半日報23581，跌59點或0.3%，。恒生中國企業指數報8570，跌22點或0.3%。恒生科技指數報5348，跌33點或0.6%。

（Shutterstock圖片）

連敬涵：本季度有望衝擊24874點

恒指今日窄幅爭持，香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，利好消息大部分已於此前反映完，而且恒指從低位反彈的幅度較大，短線將處於整固階段，初步支持位在23000點。

此前，美國總統特朗普表示，或許將在本周末與中方元首通話，連敬涵表示，若中美元首通話，恒指將突破短線阻力位23800點，甚至突破24000關。他認為，目前情況偏正面，中美在暫緩關稅的90天內情況料不會出現較大變數，而且，特朗普在暫緩關稅後，其民望回升、股市上漲、美元回升、債市下跌，整體形勢向好，未來進一步推出新關稅措施的可能性較小。中國以外，美國亦與英國達成協議後，提升了未來與其他國家達成協議的可能性。他形容市場總體而言形勢趨於樂觀，恒指本季度有望回升至3月份高位24874點，今年有望挑戰26000點。

騰訊遊戲業務增長近年最佳

騰訊(00700)首季非國際財務報告準則純利613.29億元人民幣，按年升22%，勝預期；每股非國際財務報告準則基本盈利6.735元人民幣。至於首季純利為478.21億元人民幣，按年升14.2%，期內收入1800.22億元人民幣，升12.9%。連敬涵表示，騰訊季度業績表現相當好，AI賦能廣告以及遊戲業務已有所體現，本月有機會挑戰今年高位547元。

增值服務業務收入增長17%至921億元人民幣，當中本土市場遊戲收入429億元人民幣，增長24%；國際市場遊戲收入166億元人民幣，增長23%。遊戲業務表現亮眼主因長青遊戲《王者榮耀》和《穿越火線手遊》季度流水創歷史新高，而國際市場受老IP《PUBGM》與Supercell系列產品驅動，但新遊戲如《三角洲行動》的日活僅1200萬。連敬涵指出，《三角洲行動》作為新遊戲來說，目前的日活帳戶數已算不錯，反映騰訊在新遊戲布局上也有一定的市場表現。

連敬涵稱，騰訊遊戲整體業務同比增長達到24%，是近幾個季度中增長最多的一個季度。若以環比計算，增長幅度更大，達到29%，相比上一個季度及其他季度，都有較好的增長表現，表明騰訊遊戲業務發展態勢良好。不過他提醒道，雖然相信騰訊的遊戲業務將持續發展，但考慮到第二季度是內地的考試期，遊戲業務環比可能出現負增長或低單位數增長的情況。

電商方面，騰訊發布全員信，要成立電商產品部，負責微信內交易模式的探索。連敬涵表示，微信有微信群龐大的用戶基礎發展電商業務，具有得天獨厚的優勢，長期來看值得看好。但目前微信電商只是公司業務的一部分，尚未獨立成長，短期內不會帶來大量收益，預期要1至2年才能看見盈利。至於未來是否會將電商業務分拆為新業務，需關注其收入在本季度是否出現大幅增長。

值得注意的是，騰訊該季度研發支出189.1億元人民幣，同比增長21%，資本開支274.8億元人民幣，同比增長91%。該季度公司產生的自由現金流471億元人民幣，其中計入經營活動產生的現金流量淨額769億元人民幣，部分被資本開支用作付款230億元人民幣。連敬涵表示，資本開支提高一定會影響短期盈利表現，例如此次的每股盈利就差過市場預期。但從長期看，科技公司持續投入研發有助於保持競爭力，尤其在AI發展方面。而且騰訊賺錢能力仍然很強，雖然經調整純利較過去幾個季度平均四五成的增長有所放緩，但考慮到公司規模基數大，目前的增長仍屬正常，不會帶來較大財務風險。

對於沒有貨的投資者，連敬涵認為可小注於現價買入。

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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