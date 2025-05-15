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淘寶香港618明正式開售，無需湊單享85折優惠

15/05/2025

淘寶香港618明正式開售，無需湊單享85折優惠

 

　　淘寶618明日正式開售，淘寶香港站稱，今年簡化為「官方立減　15%」，無需湊單便享85折優惠。

 

　　淘寶香港站特別便利香港用戶，允許使用港幣支付88VIP會員年費，「一鍵開通」88VIP會員可領取共計820元人民幣的大額消費券。

 

　　公司指出，淘寶香港更將於5月30日在首頁上線百億補貼、原廠開倉及秒殺等專區入口，而今年淘寶618第一波銷售期將於5月16日晚上8時開始，直至5月26日晚上結束。

 

　　支付優惠方面，香港用戶在618期間使用AlipayHK餘額及PayMe支付可享限量免手續費優惠，每位用戶限用一次，數量有限，先到先得。

 

　　物流方面，香港用戶繼續享有包郵優惠，凡選購帶有「HK￥99包郵」標籤的商品滿99元人民幣，可享包郵到菜鳥香港自提點或自提櫃服務，免付跨境段運費。站內凡帶有「HK本地退」、「支持香港可退」標籤的商品，可享受香港本地退貨服務。

 

　　此外，尖沙咀中港城「PapaHome淘寶家具實體店」門店將於6月上旬舉辦線下消費者活動。

 

撰文：經濟通採訪組

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