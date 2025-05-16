美股 | 華爾街市場情緒持續改善，標普500指數連升四日

美股周四（15日）收市各有升跌，道指升逾270點，標普500指數則連續第四個交易日收高。

市場主要受中美經貿高層會談取得實質進展刺激，整體投資氣氛偏向樂觀。同時，聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局正調整其政策制定框架，為未來政策靈活性鋪路。

道指先跌後升，開市初段一度跌273點，低見41777點，之後反覆向上，臨近收市升幅曾擴大至300點，高見42351點；標指跌0.47%後倒升，為連續第4個交易日上升；納指日內反覆偏軟，曾跌0.94%。

道指收市升271.69點，或0.65%，報42322.75點點；標普500指數升24.35點，或0.41%，報5916.93點；納指跌34.49點，或0.18%，報19112.32點點。

特斯拉跌1.4%，Meta跌2.4%，亞馬遜跌2.4%。Coinbase遭黑客賄賂員工竊取客戶數據，大挫7.2%。思科第三季業績優於預期，股價升4.9%。阿里巴巴第四季總營收略遜市場預期，阿里巴巴美股日內大跌7.6%。

金價走勢顯著反彈

美匯指數持續承壓，一度跌至約100.589，日內下跌0.20%，報100.814。美元兌日圓呈現小幅波動，報145.60，較昨日下跌0.78%。歐元兌美元先升後回，盤中一度升至1.1228，之後反覆偏軟，日內微升0.07%，報1.1183。

現貨黃金及紐約期金走勢顯著反彈，主要受美元走弱帶動。現貨黃金升1.81%，紐約期金日內升1.55%，報每盎司3238.15美元。

國際油價顯著下挫，主要因市場預期美國與伊朗有望很快達成核協議，令伊朗原油出口前景改善。紐約期油跌2.05%，報每桶61.39美元；布蘭特期油跌2.08%，報每桶64.71美元。

美國銀行發表最新報告指出，儘管目前市場情緒偏弱，可能對美股帶來一定挑戰，但若市場預期的經濟衰退最終未發生，美國股市仍有望迎來顯著上漲，標普500指數或可升至約6900點。

撰文:經濟通國金組

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