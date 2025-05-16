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恒指季檢 | 季檢結果今日出爐，泡泡瑪特及百濟神州有望染藍

16/05/2025

恒指季檢 | 季檢結果今日出爐，泡泡瑪特及百濟神州有望染藍

 

　　恒指季檢結果將於今日出爐，分析指，隨著恒生指數公司尋求指數擴容以更好地反映市場結構，泡泡瑪特(09992)有望在今次季度檢討中成為恒指新晉成分股的熱門候選。今年以來，泡泡瑪特股價已漲逾一倍。多位分析師亦提到，生物醫藥巨頭百濟神州(06160)和意大利時尚品牌普拉達(01913)也可能獲納入恒指。

 

　　Periscope Analytics創始人Brian Freitas在報告中指出，泡泡瑪特股價在過去一年的驚人漲幅，使其具備加入恒指的潛力。該股的空頭倉位目前也處於低位附近。

 

　　恒指公司今日將公布季度檢討結果，成分股若有調整，將於6月9日生效。儘管該指數公司計劃將恒指成分股數量最終擴容至100隻，但在今年2月公布的檢討結果中該指數的成分股數量仍維持不變。去年全年僅淨增一家公司，使成分股總數增至83隻。

 

　　此次季度檢討正值市場對中資股的興趣回暖，恒指自4月低位以來已反彈超過18%。中美貿易緊張局勢有所緩和，加之科技板塊樂觀情緒回升，或將繼續提振市場情緒。

 

　　Quiddity分析師Janaghan Jeyakumar表示，醫療健保仍是恒指中代表性最不足的行業。這使得該行業的企業很可能獲得納入機會。

 

撰文：經濟通採訪組

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