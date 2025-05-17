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美股收盤 | 美歐據報啟動關稅談判，道指升逾300點

17/05/2025

　　美股三大指數收高，標普500指數連升5日。據《金融時報》報道，美國與歐盟打破僵局，啟動關稅談判，消息帶動美股升幅擴大。此外，美國總統特朗普表示，未來2至3周將為貿易夥伴設定關稅稅率，因無法與所有國家同時展開談判。

 

　　道指數高開33點後，曾一度轉跌90點，低見42232點，隨後從低位回升，高見42663點。標普500指數盤中一度升0.7%，納指則先跌0.39%，後回升最多0.53%。

 

　　道指收市升331.99點，或0.78%，報42654.74點；標普500指數升41.45點，或0.70%，報5958.38點；納指升98.78點，或0.52%，報19211.10點。

 

　　本周美股三大指數均錄得升幅，道指累升3.41%，標普500指數升5.27%，納指累漲7.15%。標普500指數為連續第五個交易日上漲。

 

美股收盤 | 美歐據報啟動關稅談判，道指升逾300點

　本周美股三大指數皆升，道指累漲3.41%。(AP)

 

　　特斯拉(US.TSLA)日內升2.1%，谷歌(US.GOOG)升1.2%，英偉達(US.NVDA)微升0.4%。聯合健康(US.UNH)反彈6.4%，CoreWeave(US.CRWV)大升22.1%，創下自今年3月上市以來的新高。

 

美匯先跌後升，金價下挫

 

　　美匯指數先跌後回升，盤中一度下跌至100.521，之後反覆向上，日內升0.29%，報101.096。美元兌日圓匯率在145.95附近波動，較前一交易日小幅上升0.16%，報145.89。歐元兌美元先升後倒跌，盤中一度升至1.1219，之後逐步向下，日內跌0.31%，報1.1152。

 

　　現貨金價一度下跌逾2%，創下自去年11月以來最差單周表現。紐約期金同樣下跌，報每盎司3198.16美元，跌幅約0.88%。紐約期油升1.19%，報每桶61.88美元；布蘭特期油升1.25%，報每桶65.34美元。

 

　　密歇根大學5月消費者信心指數初值降至50.8，遠低於市場預期的53.4，也低於4月終值的52.2，反映出消費者對經濟前景的擔憂加劇。

 

　　另外，4月美國新屋動工數按月升1.6%，以年率計達136.1萬戶，略低於市場預期的136.5萬間。

 

撰文：經濟通國金組

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