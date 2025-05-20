寧德時代首掛半日升17%，陳茂波:反映企業和投資者對港股信心

內地電動車電池龍頭寧德時代(03750)首日掛牌。寧德時代開市報296元，較招股價263元高12.5%，上午盤中高見311.4元，中午收報307.6元，較招股價高出近17%，按每手100股計，不計手續費，帳面賺4460元。

內地電動車電池龍頭寧德時代在香港掛牌上市

陳茂波：寧德時代在港上市反映企業和投資者對港股信心

財政司司長陳茂波在上市儀式致辭時表示，寧德時代今天（20日）在港交所成功上市，在兩個層面有重要意義，第一是它反映了企業和投資者對香港股票市場的信心。今年以來，港股出色的表現和港元的強勢，蓬勃了市場的氛圍，為新股市場提供了正面的預期。寧德時代的上市，把這些正面因素結合得更為突出，相信能進一步提升港股的流動性，促進市場結構的優化。在目前地緣政治紛繁複雜、各地資金積極作多元化配置的時候，內地和其他地方企業利用香港這個平台上市集資、壯大發展，正值其時。

內地企業通過香港加速全球戰略布局

財政司司長陳茂波出席寧德時代上市儀式

他續指，第二是內地企業通過香港加速它們的全球戰略布局。寧德時代作為全球新能源產業鏈的龍頭，這次集資所得資金約90%將用於匈牙利工廠項目的建設。這種「香港集資以支持國際拓展」的模式在未來會成為內地企業出海的發展態勢，也標誌著香港以自身所長、服務國家發展戰略的新里程。他指出，寧德時代已經在香港設立了國際總部和科研中心，把籌融資、國際業務管理、創新人才和研發都匯聚在香港，充分發揮香港國際化和內聯外通的優勢，把業務發展推上新的台階。

未來致力吸引更多內地及全球企業來港上市

陳茂波表示，未來特區政府和相關機構會繼續努力不懈，吸引更多內地和全球的優質企業來港上市、發展和營運，鞏固提升香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，增強香港「金融」和「創科」兩個重要經濟引擎的動力，加速推動香港的高質量發展。

曾毓群：已在零碳科技進行布局，全球設六大研發中心

寧德時代董事長曾毓群

寧德時代董事長曾毓群出席上市儀式致辭時表示，在全球新能源革命的大趨勢下，零碳經濟正快速崛起，如今集團已經在零碳科技進行布局，有預測指到2030年電動交通領域的投資要達到每年3萬億美元以上，當前全球交通體系正在重構，新能源汽車及換電生態正進入爆發階段。

他提及，面對全球交通變革，寧德時代打造了全球最先進最全面的產品矩陣，集團不僅能夠滿足多元化的用戶需求，更是在用創新技術引領客戶需求，集團正在以車電分離和電池標準化為核心，推動換電模式的發展，促進交通網跟能源網的融合。

他指出，全球產業新能源化是零碳經濟的最大增量，目前全球已有多個國家和地區公布了碳排放的國家自主貢獻目標。各國都在加快能源結構轉型，集團亦在全球設立了六大研發中心，提升創新研發能力。

港交所陳翊庭：年初至今已接獲近百宗新上市申請

港交所(00388)行政總裁陳翊庭出席上市儀式後表示，目前對港交所的上市申請管線情況感到非常滿意，從年初至今，集團已接獲近100宗新上市申請，目前正在審理的申請約有150宗。其中不乏一些龍頭企業，「好多都係好大型」。

她提及，很多已在國內A股上市的公司，希望在香港進行H股上市，建立一個海外融資平台。目前在港交所的IPO管線中，這類「先A後H」公司數量不少，已公開宣布或已提交申請的約有40多家，又指仍有不少中概股可以考慮來香港上市，集團也正在積極準備這方面的工作。

她指出，最近剛從中東回來，認為中東的投資氛圍非常熱烈，亦與多方人士會面，包括企業代表和投資者，這次拜訪讓她強烈感受到，中東的投資者對中概股企業上市表現出熱情。

寧德時代一手中籤率為10%

寧德時代於香港公開發售接獲約31萬份有效申請，受理為近7萬份，超購150.2倍，凍資金額約3515億元，「頭槌飛」（442.1萬股）有21張，至少獲221手，有一人可獲222手。國際配售則超購14.17倍。寧德時代一手中籤率為10%，認購金額達526萬元才穩獲一手。

撰文：經濟通採訪組

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