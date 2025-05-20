醫藥股 | 三生製藥獲輝瑞購新藥獨家許可，恒瑞醫藥招股反應佳，醫藥股落鑊炒可以點部署？

三生製藥(01530)獲輝瑞(PFE.US)購新藥SSGJ-707獨家許可，有望獲高達60.5億美元(約474億港元)的許可費。有大行指許可轉讓趨勢受地緣政治風險影響極小，此交易應能緩解投資者擔憂，除三生製藥股價今日(20日)飆逾三成外，消息亦帶動多隻藥股急升，其中石藥集團(01093)兩產品分別在中美獲准開展臨床試驗及授予快速通道資格，股價升逾半成。值得一提，部分藥股近日亦獲大行唱好，指中國政策環境對行業變得更具支持性。另外，有「藥茅」之稱的內地創新藥龍頭恒瑞醫藥(01276)招股反應熱烈，亦有利藥股投資氣氛，應如何部署揀買哪一隻？

（三生製藥網頁截圖）



三生製藥獲輝瑞60億美元購新藥獨家許可 輝瑞或入股

三生製藥公布，與輝瑞就其自主研發的PD-1/VEGF雙特異性抗體SSGJ-707訂立獨家許可協議，授權輝瑞於中國內地以外地區開發、生產及商業化該產品，三生製藥有望獲高達60.5億美元的許可費。三生製藥將獲得12.5億美元首付款，並有資格按開發、監管批准及銷售里程碑收取最多48億美元，其後還可按產品淨銷售額收取雙位數百分比的階梯式特許權使用費。此外，輝瑞亦可能認購價值1億美元的三生製藥新股份。三生保留SSGJ-707於中國內地的開發與商業化權利，輝瑞則擁有相關選擇權。輝瑞將承擔協議地區內未來開發及監管所需費用。

SSGJ-707目前正於中國開展多項臨床試驗，包括計劃啟動獲國家藥品監督管理局藥品審評中心批准的用於一線治療PD-L1陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)的III期臨床研究，並已獲得中國突破性療法認定資格。SSGJ-707注射液目前正在中國進行多項II期研究，包括聯合化療一線治療晚期NSCLC、轉移性結直腸癌及晚期婦科腫瘤。該產品亦已獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批准進行新藥臨床試驗。

花旗：交易進展及對價超預期 大升三生製藥目標價至21元

花旗發表研報指，三生製藥宣布與輝瑞就其突破性PD-1/VEGF雙特異性抗體SSGJ-707達成全球(不包括中國)的許可轉讓合作，交易進展和交易對價均超出市場預期。全球擴張是創新製藥/生物技術公司的核心投資主題，許可轉讓趨勢受地緣政治風險的影響極小，此交易應能緩解投資者的擔憂。創新製藥/生物技術是該行行業的首選，三生製藥仍為生物技術子行業的首選之一。



花旗將三生製藥將獲得的12.5億美元預付款計入其2025財年收入，並將SSGJ-707海外銷售納入該行的模型，將2025年預計每股盈利預測從0.96元人民幣上調至3.41元人民幣，得出新的現金流折現法(DCF)目標價21元(此前為13元)，維持「買入」評級。



石藥JMT106獲准開展臨床試驗 CPO301獲美授予快速通道資格



另外，石藥集團宣布，集團開發的雙特異性融合蛋白藥物JMT106已獲中國國家藥品監督管理局批准，可以在中國開展臨床試驗。產品是一種以GPC3和干擾素受體為靶點的雙特異性融合蛋白藥物，通過GPC3抗體的靶向性殺傷腫瘤細胞，同時激活由干擾素受體介導的腫瘤微環境免疫調控作用。



石藥又公布，集團開發的一款首創表皮生長因子受體抗體偶聯藥物(ADC)CPO301已獲美國食品藥品監督管理局授予第三項快速通道資格，用於治療不伴有EGFR突變或其他驅動基因改變(AGA)，且既往經含鉑化療和抗PD-(L)1抗體治療後出現疾病進展的晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌(Nsq-NSCLC)成年患者。

恒瑞醫藥提早一日結束機構投資者認購 孖展超購逾400倍



另外電昨日(19日)引述知情人士透露，由於認購需求強勁，恒瑞醫藥(01276)香港招股於昨日停止接受機構投資者認購，比原計劃提前一天。知情人士稱，投資者的認購需求已「超過整個招股規模」。



恒瑞醫藥公開發售今日截止認購，認購情況火熱，綜合券商資料，錄得約2204億元孖展認購，較公開發售起始集資額5.44億元，超額認購404倍。股份本周五(23日)掛牌，集資最多近99億元，招股價介乎41.45至44.05元，較A股有最多28%折讓。

大摩：對中國醫藥行業持樂觀態度 升翰森石藥等目標價

摩根士丹利近日發表研報指，對中國醫藥行業持樂觀態度，因推出一系列有利政策，包括對創新的全方位支援。另外，大多數國內醫藥公司對美國出口的依賴低，令該行業受地緣政治和美國藥品定價不確定性的影響相對較低。儘管遺留藥品(legacy drugs)仍會繼續拖累很多公司的短期增長，貢獻亦已很低，但這些遺留藥品逐漸退場，可以讓投資者重新評估公司的產品管道價值和催化劑。



大摩將翰森製藥目標價由25元升至29元，維持「增持」評級，因其擁有優質產品組合，增長前景良好；中生製藥(01177)目標價由4.6元升至4.9元，維持「增持」評級，因其領先行業增長，今年內亦有豐富催化劑；石藥集團目標價由6.7元升至6.8元，因其管道被低估，亦予「增持」評級。

里昂：中國政策環境變得更具支持性 增石藥翰森恒瑞醫藥配置



里昂上周發表研報指，美國總統特朗普關於藥品定價的言論重新點燃市場波動，而美國醫療系統多方支付結構限制政府定價權，任何有意義改革都將影響廣泛的利益相關者，使得實際實施高度不確定。雖然對海外產品高峰銷售的擔憂正在增加，但美國對中國公司來說仍是增量市場。中國政策環境正變得更具支持性，特別是在藥品定價方面更加寬鬆。相信院內藥品銷售的復甦將是下一個國內周期的主要驅動力，4月數據已顯示出積極的改善跡象。



里昂增加對領先製藥公司在其投資組合分配，包括石藥、翰森製藥及恒瑞醫藥(滬:600276)。此外，由於中美貿易衝突緩和，該行增加對藥明康德(02359)的配置。

黃偉豪：藥股受短期氣氛帶動不宜高追 惟三生製藥17元以下可吸

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，今日醫藥股整體表現較強，部分應是炒作估值修復，而估值修復當然要有利好因素推動，譬如三生製藥與輝瑞合作，公司有望獲60億美元以上新藥許可費，以上年計其全年收入也只有約90億元人民幣，此次合作意味其往後盈利有保障，以及估值有再升空間，當然拉闊些來看，之前對中美關係及美國政策因素的擔憂也可稍為緩和，故醫藥股股價短期會較強，但往後表現要看有否更多催化劑，事實上有部分藥股此輪已反彈不少，今日亦升得較急，現階段不太建議高追，但部分藥股也可吼低部署，其中三生製藥可於今日低位附近即17元以下考慮吸納，雖然論估值現價19元以上也不算很貴，但畢竟短期升得急，可能會較波動，仍有些機會回至17元附近，若從中線業務面來看，回至該處才部署較佳。

不過，黃偉豪指，翰森製藥、石藥及中生製藥等都是受短期氣氛帶動，未必適合中長線部署，且要留意近期港股市底雖好，但不算有太多焦點，令資金只好於板塊間輪動，但當往後市強之餘又有新焦點，或科技股重新吸引資金，資金可能再流出醫藥股，論概念醫藥股亦不見特別吸引之處，論對業務看法則暫算不錯。而中國對醫藥行業政策，包括支持創新藥及放寬藥品定價，會對醫藥股有幫助，始終過去在大力採購之下，曾有好幾次都怕藥價大降，就算銷售增加也怕盈利受壓，現在若藥價不再降得那麼誇張，藥企彈性會較大，估值亦可能有上調空間。

三生製藥飆32.28%收報19.18元，連升3日，累升67.66%，成交46.34億元。其他醫藥股亦普遍上升，翰森製藥升5.75%報24.85元，石藥升6.06%報6.3元，中生製藥升2.96%報4.18元，百濟神州(06160)升2.17%報141.5元，聯邦制藥(03933)升2.42%報13.52元，信達生物(01801)升4.24%報55.3元，再鼎醫藥(09688)升1.2%報25.35元，先聲藥業(02096)升3.92%報9.82元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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