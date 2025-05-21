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開市Go | 馬斯克減參政，歐日加入圍堵中國電商，美圖引入阿里

21/05/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報跌，市場仍然關注國際貿易局勢及美股業績表現。道指收市跌114.83點，或0.27%，報42677.24點；標普500指數跌23.14點，或0.39%，報5940.46點；納指跌72.75點，或0.38%，報19142.71點；金龍中國指數下跌48點；日經期貨截至上午7時54分下跌12.5點。

 

2、美國聖路易斯聯儲行長穆薩萊姆表示，關稅政策或對美國經濟增長及就業市場造成壓力。美國總統特朗普經濟顧問米蘭則否認上調關稅將導致通脹風險，預期利率有望回落至疫情前水平。

 

3、美國國務卿盧比奧指出，特朗普認為加碼對俄羅斯的制裁，可能會導致莫斯科退出與烏克蘭的和平談判。

 

4、特斯拉創始人馬斯克表示，將會大幅減少政治開支，並在未來五年繼續擔任特斯拉行政總裁。據《路透》報導，馬斯克日後仍將會全力支持特朗普，繼續擔任顧問並提供資金支持。

 

5、據報蘋果公司計劃向開發者開放AI模型，旨在推動新應用開發。谷歌據悉亦將會向美國用戶推出AI模式搜索。

 

6、歐盟委員會提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹徵收2歐元費用，目標直指Shein、Temu等中國跨境電商平台，日本亦考慮審查小額包裹免稅政策，購買SHEIN和Temu商品或需繳納10%銷售稅。

 

7、中國今年首四個月預算赤字創歷年同期最高，按年增幅超過50%，反映中央面對關稅壓力下加快實施財政刺激計劃。

 

8、中國海關數據顯示，今年4月中國智能手機對美出口按年下跌72%，至不足7億美元，跌幅遠超中國對美國整體出口下滑21%的幅度。

 

9、1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)連跌3日，周二(20日)再跌23.01點子至0.96036厘，自2022年來首次跌破1%。香港金管局總裁余偉文認為，港元匯率及利率存在變數。

 

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