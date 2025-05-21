盤前攻略 | 市場觀望美股回落 好友獲利淡友後撤恒指料上落格局

美股觀望氣氛濃厚，市場關注美國與其他國家尤其是與歐盟的貿易談判進展。亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克表示，擔心商界可能無法再承受進口稅款上升的壓力，被迫調高物價或裁減人手，導致美國出現新一波物價上升浪。美股周二稍回落，標普500指數終止六連升，全日低收23點，收報5940點；道指低收114點，報42677點；納指低收72點，報19142點。

（Shutterstock圖片）

英偉達跌近1%，蘋果將於下月9日至13日舉辦全球開發者大會，並允許第三方開發者使用AI模型編寫軟件，該股亦跌近1%。特斯拉創辦人馬斯克表示，五年內將繼續擔任特斯拉首席執行官，該股收市微升0.5%。

反映中國概念股表現的金龍指數下跌0.65%，阿里巴巴(09988)升1.79%，報125.16美元；京東升0.77%，報33.95美元；百度升0.10%，報89.34美元；理想跌0.32%，報28.25美元；小鵬跌1.45%，報19.69美元；蔚來跌1.98%，報3.96美元；嗶哩嗶哩升0.89%，報18.15美元。

夜期低水，ADR個別走

恒指夜期升12點，報23632，低水49點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.56%，折合137.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.85%，折合45.2港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.52%，折合519.7港元；小米(01810)ADR較港股高0.32%，折合55.0港元；港交所(00388)ADR較港股高0.21%，折合380.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.19%，折合93.9港元。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現升49點，報23722，低水41點。預料恒指今早跟隨輕微低開。





LPR下調對內房助力小，恒指炒高後不排除回調





昨日恒指盤中最多升376點，觸發熊證被收回逾600張對應期指。參考最新牛熊證街貨分布圖，昨日部份牛證獲利離場，使牛證總數減少484張至7879張，佔昨日牛熊證比例64%。而熊證總數4356張，比之前一個交易日輕微增加4張。熊證重貨區後撤至24000至24099區間，該區亦是最多新增區，總數684張之中，有313張屬於新增。牛證重貨區雖然維持於22900至22999區間，但數量減少200張至821張。而牛證重貨區位於23000至23099區間，有390張新增。

昨日內地下調1年期及5年期LPR，但與貸款市場息息相關的內房股並沒有受惠，甚至有部分股份倒跌，顯示窄幅減息或對扶持樓市效果有限。相反市場炒作焦點集中在幾個科技股，以及昨日在H股首掛的寧德時代(03750)。恒指昨日大升300多點，不排除今日有回吐。不過，市場目前沒有太大的利淡因素，預料跌幅不會太大，繼續呈上落市格局。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情