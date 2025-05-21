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港股 | 午市前瞻 | B站業績靚手遊成亮點 惟市值偏貴不夠吸引

21/05/2025

 

　　美股觀望氣氛濃厚，港股今日則繼續造好，恒指一度高見23884點，創3月24日以來新高，半日仍升125點或0.5%，報23807，主板成交近1193億元。恒生中國企業指數報8647，升58點或0.7%。恒生科技指數報5338，升22點或0.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | B站業績靚手遊成亮點 惟市值偏貴不夠吸引

（資料圖片）

 

中央扶持政策在後頭，恒指短期難大跌

 

　　隔夜美股小幅回調，惟港股延續昨日升勢，今早高開數十點後，指數早段愈升愈有，最多升接近二百點，高見23878，為關稅戰以來新高。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，昨日內地下調LPR，帶動股市氣氛，且國家發改委昨日（20日）表示，未來將加快推出穩就業穩經濟，推動高質量發展的若干舉措，大部分政策舉措將在6月底前落地，再為市場注入上升動力。張智威指，目前距離6月底不過是一個月左右時間，市場憧憬利好政策出台，恒指短期大跌機會不大，走勢將呈大漲小回格局，有機會上試保力加通道上線24106。張智威認為，即使恒指回調，預料在5月8日低位22600亦見支持。

 

嗶哩嗶哩首季虧轉盈，手遊表現突出

 

港股 | 午市前瞻 | B站業績靚手遊成亮點 惟市值偏貴不夠吸引

（互聯網圖片）

 

　　嗶哩嗶哩(09626)公布，今年首季虧轉盈，錄經調整淨利潤3.63億元人民幣，去年同期則錄經調整淨虧損4.4億元人民幣。淨虧損910萬元人民幣，較去年同期淨虧損7.5億元人民幣大幅收窄。期內淨營業額總額70.03億元人民幣，按年增加24%。當中，廣告營業額19.98億元人民幣，按年增加20%；移動遊戲營業額17.31億元人民幣，按年增加76%。

 

　　張智威認為，B站整體業績表現不錯，尤其是移動遊戲首季表現突出。根據集團去年公布的數據顯示，移動遊戲當時只佔集團總營業額約20%，現時，首季佔比按推算已經上升至24%。張智威指，集團下半年將推出「三國謀定天下」繁體版，進一步開拓港澳台和海外華人市場，為集團帶來新的增長點。由於移動遊戲收入增幅遠超其他業務如廣告的營業額，預料移動遊戲在集團的佔比將不斷提高。

 

　　B站業績公布後，大行評價正面，大和及富瑞均上調期目標價。不過，今早B站股價升幅溫和。張智威指，B站3月股價高見190.8元，主要是對首季業績有憧憬，現時業績公布後，市場大致上消化了轉盈的利好消息，投資者轉而將B站與其他遊戲收入佔比較大的股份作比較。B站預測市盈率約70倍，即使在未來持續高增長的帶動下，市盈率有機會大幅改善。但與另外兩個網絡遊戲佔比不輕的騰訊(00700)和網易(09999)比，B站的股價顯得有點貴。目前，騰訊的預測市盈率約20倍，而網易的預測市盈率更低至約16倍。因此，對投資者來說，B站的吸引力相對較低。

 

港股 | 午市前瞻 | B站業績靚手遊成亮點 惟市值偏貴不夠吸引

嗶哩嗶哩股價表現（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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