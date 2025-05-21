中通快遞首季毛利率下滑股價急插，染藍在即仍可吼？

中通快遞-W(02057)公布業績，首季淨利潤按年升40%至近20億元人民幣，收入增9.4%至109億元人民幣，惟經調整淨利潤僅微增1.6%至22.6億元人民幣，毛利率更跌5.4個百分點至24.7%，股價今日(21日)急插逾半成，已連續兩日逆市下挫。值得一提，恒指公司上周五(16日)才宣布將中通快遞納入恒指，下月初生效，或可吸引被動買盤，不過市場有所謂「染藍魔咒」的說法，是否仍可吼？

（中通快遞網頁截圖）

首季淨利潤增40%收入增9.4% 毛利率跌至24.7%

中通快遞公布，截至2025年3月底止第一季錄得收入108.9億元人民幣，按年增9.4%；淨利潤按年增39.8%至19.9億元人民幣；經調整淨利潤為22.59億元人民幣，按年增1.6%；每股淨收益為2.5元人民幣，增41.2%。經調整EBITDA為36.9億元人民幣，增0.7%。

公司期內錄得核心快遞服務收入按年增長9.8%，該增長是包裹量增長19.1%及包裹單價下降7.8%的淨結果。由於電子商務退件增加，來自直銷機構的直客業務收入增長129.3%。貨運代理服務收入按年下降11.6%，主要是由於跨境電子商務定價下降所致。物料銷售收入主要包括列印電子面單所需的熱敏紙銷售收入，增長15.5%。毛利26.89億元人民幣，按年減少10.4%。毛利率為24.7%，按年跌5.4個百分點。同時，期內包裹量85.4億件，按年增長19.1%；攬件/派件網點數量約3.1萬個；直接網絡合作夥伴數量約6000個。

重申今年包裹量指引 上調回購額度至20億美元

展望方面，中通快遞表示，根據目前市場和運營情況，重申其2025年包裹量指引為408億至422億件，按年增長20%至24%。中通創始人、董事長兼首席執行官賴梅松表示，公司首季散件業務量按年增長46%。而當前中國快遞行業的競爭已進入白熱化階段，低價值或虧損件量佔比的擴大進一步加劇了行業挑戰。集團在網絡政策制定中始終秉持穩定性與長期性原則。面對激烈競爭，正着力強化既有競爭優勢，同時聚焦具有長期價值的增長舉措。

中通同時公布，將可回購股份總值增至20億美元，並將有效期延長至2025年6月30日。截至3月底，公司在公開市場上以12.28億美元的價格購買合計約5089.95萬股美國存託股。股份回購計劃項下可用剩餘資金約7.72億美元。公司認為，股份回購計劃反映出中通對整體市場機遇的信心，以及中通穩健的營運基礎和財務實力，能夠持續實現盈利增長並為股東創造價值。

大和：染藍將短期內推動股價 惟主要風險包括毛利率下降等

值得一提，恒生指數公司上周五公布季度檢討結果，將中通快遞及美的集團(00300)納入恒生指數，於2025年6月9日(星期一)起生效。大和發表研報指，恒指公司宣布將中通快遞納入恒指成分股，權重為0.44%，這將會在短期內推動股價，因很多基金都以恒指作為標準。在過去90個交易日中，中通ADR的平均交易量為5100萬美元，遠高於H股的3.06億港元。此外，中通H股年初至今較恒指落後超過15%，重申其「買入」評級，主要風險包括毛利率下降及包裹量增長低過預期。



西南證券此前指，隨著一系列促銷費政策落地，消費市場呈現平穩增長趨勢，快遞件量持續增長，中通快遞作為行業領先的快遞公司，服務網絡廣泛且可靠，能夠受益於快遞行業的增長。

內地4月快遞業務量增19.1% 東興證券：可關注服務品質領先龍頭

另外，國家郵政局近日公布4月郵政快遞行業運行情況。數據顯示，1至4月郵政行業寄遞業務量累計完成674.0億件，同比增長18.3%。其中快遞業務量累計完成614.5億件，同比增長20.9%。4月份，快遞業務量完成163.2億件，同比增長19.1%，日均業務量保持在5.5億件左右。另1至4月郵政行業業務收入累計完成5691.2億元人民幣，同比增長8.1%。快遞業務收入累計完成4669.1億元人民幣，同比增長10.9%。



東興證券指，隨著行業競爭的加劇，電商件內部的分化已較為明顯。低端電商件領域，單純的成本優勢能夠為企業帶來利潤貢獻會愈來愈有限，而中高端的電商件對服務質量提出更高的要求。行業的變化在倒逼企業重視服務質量，走向轉型升級的道路，「生存靠份額，賺錢靠服務」會是行業趨勢。因此建議重點關注服務品質領先的行業龍頭中通和圓通。

黃德几：經營模式無優勢惟估值合理 喘定後或可於130元附近吸納

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，中通快遞股價跌得頗多，有些反高潮，縱獲納入恒指，股價於績後仍要受壓，其實以其目前市值及估值來看都不算太貴，但客觀事實是若與順豐速遞作直接比較，中通較依賴合作夥伴，今次季績也反映出其與網絡合作夥伴在經營競爭力及成本控制方面都未見很大成效，簡言之，中通與順豐有不同營業方式，前者與所謂合作方一起提供服務，後者則由自己公司包辦，向來覺得以中通那種模式可較快速送遞到下沉市場，因此可加快發展，但現在開始有些不同，順豐於內地服務提供愈來愈專業化，其競爭力在於檔次更高的客戶，雖然順豐某些店舖位處偏遠地方，但從其包裝工具產品如紅酒專用包裝，已見服務層次很不同。中通則正如管理層所說現時競爭激烈，通過所謂網絡加大競爭力，不算很有優勢。

不過，黃德几指，畢竟行業需求仍大，無論再下沉一些城市或網購熱潮，甚至降級消費，都不會逆轉，快遞行業需求會與經濟增長有直接關係，甚至比經濟增長快，只不過中通今次業績不止無甚驚喜，更可能令市場覺得其業務放慢，但它現時只有11倍PE，兼有差不多4厘的收益率，估值不算很高，加上下月初正式染藍，畢竟仍有所謂被動買盤，當然連續兩日出現陰燭，不宜急於接貨，最好等出現一些回穩訊號如單日轉向、「做個錘頭」開始喘定，才慢慢收集，畢竟仍有些沽壓未完全消化，無論如何相信不會跌穿4月低位約124元。另外，股份染藍要市值及成交金額配合，未必有甚麼「魔咒」，有些股份獲納入恒指後也有好表現，中通可先看其能否於130元附近找到支持，喘定後仍可吼，始終估值合理。

中通快遞今日跌5.68%收報136.2元，連跌兩日，累計跌幅8.9%，成交8.44億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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