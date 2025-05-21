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長建 | 李澤鉅：長建倫敦第二上市增收購融資渠道，對業務前景審慎樂觀

21/05/2025

　　長江基建(01038)主席李澤鉅在股東周年大會上表示，對於集團已在倫敦第二上市，認為可提供一個與海外投資者進行溝通及互動的橋樑，並為未來重大收購增加融資渠道。

 

　　他亦稱，集團截至去年底財務狀況穩健，手持現金約80億元，淨負債比率7.8%，顯示強大財務實力，支持未來增長及收購機會，但強調將繼續秉持嚴謹財務紀律，審慎評估收購機會，「不會志在必得」。

 

長建 | 李澤鉅：長建倫敦第二上市增收購融資渠道，對業務前景審慎樂觀

長江基建主席李澤鉅（股東會網上截圖）

 

過去數年新規管期准許利潤及回報率均提升

 

　　至於今、明兩年集團旗下有9項受規管業務將進行規管重設，李澤鉅指出，公司正努力提交有關重設建議，而從已完成的規管重設結果顯示，由於過去數年的高通脹環境、利率改變及業務資本開支所需上升，新規管期(Regulatory periods)的准許利潤及回報率均有所提升。

 

大部分業務為受規管項目，關稅無直接影響

 

　　李澤鉅提到，集團大部分業務均為受規管項目，亦較穩定，關稅應該對業務沒甚麼直接影響。被問及股價與派息看法，他回應指出，集團投資組合中大部分為受規管項目，業務盈利及現金流均非常有韌性，公司股息亦自1996年上市以來每年持續增長，但未來股價會受到很多因素影響，對業務前景感到審慎樂觀。

 

經濟通通訊社採訪組

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