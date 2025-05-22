盤前攻略 | 債息抽高美股全線跌 夜期黑期齊低水恒指料低開百點

美國20年期國庫券拍賣結果顯示市場需求疲弱，美國債息抽高，美國周三出現股債匯三殺局面，加上市場擔心美國共和黨一項減稅預算法案，可能會加劇美國的赤字。美股周三全線下挫。道指以接近全日低位收市，低收816點或1.9%，收報41860點。納指跌270點或1.4%，收報18872點；標普500指數跌95點或1.6%，收報5844點。

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英偉達跌1.9%，下月初將舉行開發者大會的蘋果跌2.3%，亞馬遜跌1.5%。不過，Alphabet結束2025年I/O開發者大會，市場對其AI發展前景有憧憬，股價逆市升2.9%。

反映中國概念股表現的金龍指數下跌0.72%，阿里巴巴跌1.25%，報123.59美元；京東跌0.88%，報33.65美元；百度跌4.32%，報85.48美元；理想升3.08%，報29.12美元；小鵬升13%，報19.69美元；蔚來跌0.51%，報3.94美元；嗶哩嗶哩跌0.39%，報18.22美元。

夜期、黑期齊低水，ADR普遍低走

恒指夜期跌143點，報23640，低水188點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低1.18%，折合135.7港元；長和(00001)ADR較港股低1.36%，折合44.8港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.44%，折合518.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.79%，折合54.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.76%，折合388.6港元；滙控(00005)ADR較港股高0.39%，折合92.9港元。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現跌150點，報23657，低水170點。預料恒指今早跟隨低開過百點。





小鵬季虧損大幅收窄盈利在望，美股ADR急升13%





參考最新牛熊證街貨分布圖，牛熊證街貨數量與前一日比變動不大。熊證總數4465張對應期指，比之前一個交易日增加109張。熊證重貨區維持在24000至24099區間，總數有615張。而最多新增區位於24100至24199區間，總數589張之中有284張新增。而牛證重貨區維持於22900至22999區間，但數量減少190張至631張。而牛證最多新增區位於23400至23499區間，全部402張皆屬新增。

昨日收市後有兩家企業公布首季業績值得關注。百度(09888)公布，首季經調整淨利潤64.69億元人幣，按年跌8%，但勝預期；淨利潤77.17億元，按年升42%。另經調整EBITDA為72.1億元人幣，按年跌13%。期內收入約324.52億元人幣，按年增3%，亦勝預期。不過百度美股ADR收跌4.3%。

小鵬汽車(09868)公布，首季經調整淨虧損收窄至4.3億元人幣，去年同期錄虧損14.1億元人幣；期內總收入158.1億元人幣，按年上升141.5%。集團預期第二季汽車交付量將介乎10.2萬至10.8萬輛，按年增加約237.7%至257.5%；總收入將介乎175億元至187億元人幣，按年增加約115.7%至130.5%，小鵬美股ADR急升13%。

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