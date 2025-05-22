異動股 | 寧德時代回吐3%，David Webb警告股權集中
22/05/2025
寧德時代(03750)上市連續兩日上升，士氣如虹，今早則回吐3.32%，報326.2元，該股成交約317萬股，涉資10.54億元。A股(深:300750)現價268.66元人民幣，跌1.98%，成交21.97億元人民幣，涉及809萬股。現價A股對H股折讓10.39%。
David Webb在其Webb-site網站表示，寧德時代超額配售權行使後，公司H股數量約1.56億股，佔公司總股本的3.42%，其中有7745.5萬股，鎖定期至2025年11月19日，意味實際自由流通股數為7846萬股。前25名H股股東共持有公司H股股份69.65%。
另外，國際指數編製公司MSCI公布，寧德時代獲納入MSCI中國全股票指數(MSCI China All Shares Index)及MSCI全球標準指數(MSCI Global Standard Indexes)，6月2日生效。
撰文：經濟通市場國金組
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