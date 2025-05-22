港股 | 午市前瞻 | 比亞迪在歐出低價新車型 股價破頂後又一催化劑？

美國20年期國庫券拍賣結果顯示市場需求疲弱，加上市場擔心美國共和黨一項減稅預算法案，可能會加劇美國政府赤字，美國周三（21日）出現股債匯三殺局面，亞太股市除A股其餘偏軟，觀望關稅會談後續，恒指半日跌131點或0.6%，報23695，主板成交超過1076億元。恒生中國企業指數報8619，跌41點或0.5%。恒生科技指數報5306，跌35點或0.7%。

（資料圖片）

黃偉豪：減稅法案和美債拍賣非港股走勢決定性因素

隔晚美國出現股債匯三殺局面拖累港股早盤表現，恒指曾挫逾200點。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，隔晚外圍急挫，一方面是擔憂減稅預算法案可能導致政府整體收入減少，另一方面是美國長期國債拍賣表現不佳，反映投資者對美財政狀況持負面態度，雙重負面情緒傳導至亞太股市，影響了港股表現。但目前恒指跌幅尚算溫和。

黃偉豪進一步指出，上述兩點負面因素對港股的走勢有影響，但並非決定性因素。港股走勢關鍵仍取決於中美關係等更宏觀的因素。另外，港股累計逾4000點的升幅，即使不考慮外圍因素，恒指仍可能出現技術性調整。短線來看，恒指仍處於上攻乏力，橫向震盪狀態，初步支持位在五十天線（約22800）。不過，他提醒道，若市場持續擔憂美國的財政爆煲，全球股市或出現震盪，恒指亦面臨更大的回調壓力。



當心比亞迪單車利潤受壓

比亞迪海豚Surf新車在歐洲推出。（互聯網圖片）

比亞迪(01211)暫連升三日，今日續破位，高見471.6元。消息面上，比亞迪周三（21日）在德國柏林推出低成本電動汽車「海豚」Surf，這是其在歐洲推出的第10款車型。該車型將分為3個版本銷售，在6月底前該3個版本將以19990至24990歐元的折扣價出售，而目前歐洲只有少數車型的售價能低於2萬歐元水平。

黃偉豪表示，比亞迪發布低價電動車將產品線向下延伸，契合目前歐洲經濟環境下對中低端電動車的需求。但需警惕低端車型利潤率較低，從近幾次財報發布後比亞迪股價都向下的情況，反映市場擔憂其單車利潤持續受壓，若長期依賴低端市場，盈利提升將面臨瓶頸。比亞迪需要在低端車型打開市場後向中高端市場轉型，才能打開估值空間。

對於比亞迪的走勢，黃偉豪認為，比亞迪中長期來看仍處於上升趨勢，但短線上升空間有限。目前寧德時代(03750)的炒作因素已反映，外圍市場不穩定，作為大藍籌很大可能跟隨大市波動，短線或出現獲利回吐。

比亞迪股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

寧德時代炒作因素已被消化

David Webb在其Webb-site網站表示，寧德時代超額配售權行使後，公司H股數量約1.56億股，佔公司總股本的3.42%，其中有7745.5萬股，鎖定期至2025年11月19日，意味實際自由流通股數為7846萬股。前25名H股股東共持有公司H股股份69.65%，股權集中。

黃偉豪認為情況對寧德時代有利有弊，集中股權有利於大股東推高股價，但也可能引發流動性風險。目前寧德時代炒作納入MSCI指數的因素已初步消化，另外相較於A股的僅溢價約一成，估值吸引力下降，短線可能回調，初步支持位在近期低位325元。對於上市後買入的投資者，建議逢高減倉規避風險，抽新的投資者可繼續持有，但未持貨的投資者就不建議高追。

寧德時代股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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