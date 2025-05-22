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雷軍：小米芯片要對標蘋果，料未來5年研發投入2000億人幣

22/05/2025

　　小米(01810)創辦人兼董事長雷軍在小米15周年戰略新品發布會上指出，於2026至30年，未來5年小米研發預計投入2000億元人民幣，他相信在20周年的時候會交出「更絢麗的答卷」。他續稱，小米汽車、芯片、智能工廠，完成從0到1的跨越，公司「人車家全生態」戰略正式閉環，從此成為擁有完整生態的科技公司。

 

雷軍：小米芯片要對標蘋果，料未來5年研發投入2000億人幣

小米董事長雷軍發布自主研發設計的首款旗艦處理器「玄戒O1」晶片（許英略攝）

 

「玄戒O1」晶片CPU採用十核四叢集，功耗媲美蘋果A18 Pro

 

　　小米今舉行戰略新品發布會，發布自主研發設計的首款旗艦處理器「玄戒O1」晶片，採用第二代3nm，即3納米工藝製程。雷軍指出，晶片CPU採用十核四叢集，功耗媲美蘋果A18 Pro；GPU功耗較A18 Pro降低35%。他形容其為「第一梯隊的性能表現」。

 

　　該晶片將搭載於小米15S Pro等旗艦機型。據雷軍引述1小時120幀遊戲測試結果指出，相較iPhone 16 Pro Max，小米15S Pro 幀率較其高，溫度亦較低。

 

　　雷軍稱，「玄戒O1」晶片不可能立刻碾壓蘋果。他亦稱，蘋果是全球頂尖水平，自身產品若有一點超越亦很難，形容此晶片為很不容易所獲得的成績。

 

小米15S Pro搭載玄戒O1晶片，售5499元人民幣

 

雷軍：小米芯片要對標蘋果，料未來5年研發投入2000億人幣

（許英略攝）

 

　　同場發布的搭載「玄戒O1」的小米15S Pro、小米平板7 Ultra，以及搭載「玄戒T1」的小米Watch S4。三者售價分別由5499元人民幣起；5699元人民幣起及1299元人民幣起。

 

　　小米將成為繼蘋果、高通及聯發科後，全球第4間自主研發設計3納米製程手機處理器晶片的企業。雷軍指出，小米作為「大芯片」後來者而言屬難以登天，且「玄戒O1」與世界巨頭產品相比，有很大差距，但他稱「只要開始追趕，就走在贏的路上」。他稱「玄戒O1」開弓沒有回頭箭，亦相信世界上不會是強者很強，而是後來者總有機會。

 

　　雷軍今日於微博預告，小米YU7預計7月正式上市，但今晚不會公布YU7正式價錢，亦不會開啟小訂。

 

撰文：經濟通記者許英略北京直擊

 

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