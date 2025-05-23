小米YU7登場售價或高於競爭對手，15S Pro搭載自研芯片

小米(01810)創辦人兼董事長雷軍在小米15周年戰略新品發布會上指出，於2026至30年，未來5年小米研發預計投入2000億元人民幣，他相信在20周年的時候會交出「更絢麗的答卷」。他續稱，小米汽車、芯片、智能工廠，完成從0到1的跨越，公司「人車家全生態」戰略正式閉環，從此成為擁有完整生態的科技公司。

雷軍宣布推出豪華高性能SUV定位的小米YU7（許英略攝）

「玄戒O1」芯片CPU採用十核四叢集，功耗媲美蘋果A18 Pro

小米今舉行戰略新品發布會，發布自主研發設計的首款旗艦處理器「玄戒O1」芯片，採用第二代3nm，即3納米工藝製程。雷軍指出，芯片CPU採用十核四叢集，功耗媲美蘋果A18 Pro；GPU功耗較A18 Pro降低35%。他形容其為「第一梯隊的性能表現」。

該芯片將搭載於小米15S Pro等旗艦機型。據雷軍引述1小時120幀遊戲測試結果指出，相較iPhone 16 Pro Max，小米15S Pro幀率較其高，溫度亦較低。

雷軍稱，「玄戒O1」芯片不可能立刻碾壓蘋果。他亦稱，蘋果是全球頂尖水平，自身產品若有一點超越亦很難，形容此芯片為很不容易所獲得的成績。

小米15S Pro等旗艦機型搭載自研芯片玄戒

小米發布15S Pro、平板7 Ultra及手錶S4，搭載自研玄戒O1芯片（許英略攝）

小米將成為繼蘋果、高通及聯發科後，全球第4間自主研發設計3納米製程手機處理器芯片的企業。雷軍指出，小米作為「大芯片」後來者而言屬難以登天，且「玄戒O1」與世界巨頭產品相比，有很大差距，但他稱「只要開始追趕，就走在贏的路上」。他稱「玄戒O1」開弓沒有回頭箭，亦相信世界上不會是強者很強，而是後來者總有機會。

同場發布的搭載「玄戒O1」的小米15S Pro、小米平板7 Ultra，以及搭載「玄戒T1」的小米Watch S4。三者售價分別由5499元人民幣起；5699元人民幣起及1299元人民幣起。此外，小米 Civi5 Pro售價2999元人民幣起；尚有7款科技家電新產品。

小米YU7定價或高於Model Y 6、7萬元人幣

（許英略攝）

會上亦發布旗下首款電動SUV「小米YU7」。雷軍指出，YU7定位為豪華高性能SUV，現提供寶石綠、鈦金屬及熔岩橙三款顏色選擇。

雷軍稱，小米YU7具體價錢仍要待7月正式上市後公布，但認為小米YU7標準版應較特斯拉Model Y後輪驅動版定價26.35萬元人民幣，至少高出6、7萬元人民幣，更稱YU7配置優勢，若以Model Y而言，「沒有30多萬元（人民幣）絕對下不了台」。他亦笑言，YU7亦不可能定價19.9萬元人民幣。有興趣人士可於今日起可在APP提前諮詢。另小米YU7亦不設小訂。

安全防護增強方面，小米YU7鎧甲籠式鋼鋁混合車身再度升級，使用2200MPa小米超強鋼，應用於「內嵌式防滾架」及全車四門防撞樑等。

小米YU7標準版續航最高達835km，位列中大型純電SUV續航第一；Max版本10%至80%最快充電時間為12分鐘，百公里加速只需3.23秒。另外，小米YU7全系使用800V碳化硅高壓平台，15分鐘最多可補能620公里。

雷軍更在尾聲時特別提到小米推出小米精英駕駛高階駕駛培訓，面向小米車主及準車主。

撰文：經濟通記者許英略北京直擊

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