  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

AI PC｜聯想績後曾挫，有冇跌多咗？

23/05/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=sqGyvZZI_7o

 

 

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00412

山高控股

9.600

異動股

03690

美團－Ｗ

138.600

異動股

01929

周大福

11.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00412 山高控股
  • 9.630
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.300
  • 01929 周大福
  • 11.000
  • 00867 康哲藥業
  • 10.100
  • 06110 滔搏
  • 2.830
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 4.330
  • 目標︰--
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 80.350
  • 目標︰$104.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.500
  • 目標︰$34.00
  • 01299 友邦保險
  • 64.850
  • 目標︰$74.60
  • 09699 順豐同城
  • 10.920
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.700
  • 03750 寧德時代
  • 323.400
  • 01672 歌禮製藥－Ｂ
  • 6.890
  • 00005 滙豐控股
  • 93.500
  • 00388 香港交易所
  • 388.800
報章貼士
  • 09896 名創優品
  • 41.900
  • 目標︰$48.50
  • 02315 百奧賽圖－Ｂ
  • 15.740
  • 目標︰$15.30
  • 02209 喆麗控股
  • 4.330
  • 目標︰$4.95
熱炒概念股
即時重點新聞

23/05/2025 12:08  恒指半日升135點報23679，比亞迪升4%再創新高

23/05/2025 12:09  【企業盈喜】奧思集團料半年盈利最多升四成至5600萬元

23/05/2025 11:50  《港元利率》港元拆息全線向下，一個月期跌穿0.6厘，連跌六日

23/05/2025 10:09  《異動股》新世界升半成，據報已獲得約10家銀行再融資承諾

23/05/2025 08:10  小米YU7登場售價或高於競爭對手，15S Pro搭載自研芯片

23/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒８億元，買建行沽騰訊

23/05/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升聯想至增持，花旗首予寧德目標４２５元

23/05/2025 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８３００，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

聯想上季盈利大幅倒退遭大行降目標，股價恐未跌完未屆吸納時？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 資金回流港股強 小米YU7定價高股價55元料見頂新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

AI PC｜聯想績後曾挫，有冇跌多咗？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

麥當勞金鐘海富中心50周年旗艦店｜首設智能保溫櫃、超大LED屏幕、四款漢堡包與甜點獨家限定
人氣文章

玩樂 What’s On

星野集團台中避暑山莊「虹夕諾雅 谷關」 推出6周年優惠：身份證或護照有指定數字 晚餐獲贈Sake Paring體驗
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從升卦看烏克蘭前景（有片）
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

紅遍日台的輕奢香港品牌！Cafuné中環期間限定店：必收人氣Egg Bucket新款，小掛飾系列超可愛！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

不用到Olive Young，在香港都買到！韓國爆紅「糯米糍潔面膏」、「牛膝草凝膠精華」值得入手嗎？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

高膽固醇人士不用戒芝士？營養師推介4款食法：自製天然芝士粉、Mozzarella健康不失口感！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝病惡化艾威太太病逝，終年61歲，發長文悼念愛妻，揭肝功能衰退4大警號
人氣文章
矯正做運動姿勢：大腿全方位伸展，避免拉傷肌肉
人氣文章
急性腦出血 │ 53歲韓流始祖安在旭12年前突發腦出血，醫生預估50％存活率，奇蹟康復背後的真相
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2025 13:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2025 13:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2025 13:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/05/2025 13:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/05/2025
聯想上季盈利大幅倒退遭大行降目標，股價恐未跌完未屆吸納時？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美擬就中國電池材料徵反補貼稅，專家：出於政治考量

22/05/2025 11:21

關稅戰

沒有綠線也沒有紅線，以色列的最後瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處