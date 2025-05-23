內銀 | 淨息差改善內銀股穩升，建行破頂可以點部署？

人民銀行本周二(20日)將1年期及5年期以上的貸款市場報價利率(LPR)下調0.1厘，分別降至3厘及3.5厘。另方面，內銀同日集體下調存款利率，是年內首次減息，最高降幅0.25厘。有券商指，歷史上首次出現存息降幅高於貸息降幅，有利銀行淨息差。最新據報中國利率自律機制近日也下調了銀行存款利率上限，其中定期存款利率降幅普遍高於此前掛牌利率降幅，部分內銀股今日(23日)繼續穩步上升，其中工行(01398)收市升逾1%，建行(00939)破頂高見7.06元，股息率仍逾6厘。看來內銀股仍是長線穩定收息佳選，應如何部署？可揀買哪一隻？

（Shutterstock）



多家內銀下調定存利率15至25基點 活期存款降至0.05厘

內地多家銀行本周二下調存款利率，其中活期存款下調0.05厘，至0.05厘，各期限定期存款掛牌利率下調0.15至0.25個百分點。工行、農行(01288)、中行(03988)、建行及交行(03328)等五大內銀宣布，將3個月、6個月、1年期及2年期定期存款掛牌利率均下調0.15厘，分別降至0.65厘、0.85厘、0.95厘及1.05厘。3年期及5年期定期存款掛牌利率降0.25厘，分別降至1.25厘及1.3厘。7天通知存款利率從0.45厘下調至0.3厘。此外，其他內銀亦有下降定存利率及活存利率，當中郵儲銀行(01658)將活存利率降至0.05厘，同時將定存利率中的「整存整取」3個月期、半年期、1年期、3年期及5年期均下調，分別降至0.65厘、0.86厘、0.98厘、1.25厘及1.3厘。



其實，市場對於人行降LPR及存款息早有預期，因本月7日人行行長潘功勝於國新辦發布會表示，於本月8日起，將政策利率即7天期逆回購操作利率，下調0.1個百分點至1.4厘、預計帶動以政策利率作為基礎的LPR亦將同步降低約0.1個百分點，並透過利率自律機制，引導商業銀行相應下調存款利率。



中金：首次出現存息降幅高於貸息降幅 有利銀行淨息差



中信證券首席經濟學家明明分析指，新一輪存款降息來臨，有利於銀行控制利息成本，但也會加大攬儲難度，銀行理財等低風險資管產品將迎來增量資金，年內銀行理財規模有望觸達33萬億元人民幣。



中金發表報告指，本次降息主要因應貿易摩擦的潛在衝擊，減息能夠一定程度刺激信貸需求，但於低利率環境下邊際效用可能減弱。本次LPR及存款利率下調，綜合看對內銀的影響偏正面，亦是歷史上首次出現負債成本(存息)下調幅度，高於資產收益率(貸息)下調幅度，有利銀行淨息差。

傳中國利率自律機制下調存款利率上限 降幅普遍較掛牌利率大

繼本周初國有大行拉開新一輪存款利率下調帷幕後，《路透》引述三位消息人士透露，中國利率自律機制近日也下調了銀行存款利率上限，其中定期存款利率的降幅普遍高於此前掛牌利率的降幅，部分銀行幅度達30至40個基點，顯示監管層正著力「挽救」銀行加速惡化的淨息差。

一位消息人士指，其所在銀行一年、兩年定期存款自律上限均下調30基點，三年期定期存款利率上限則下調40基點；下調後的定存利率水平在1.4至1.9%；而該行一年、兩年、三年期定存掛牌利率的下調幅度則為15至25基點。另一位消息人士稱，銀行的息差壓力很大，從之前下調存款利率的經驗來看，存款利率每下調10基點，銀行的負債成本約下降5基點左右。



消息人士表示，因存款市場競爭激烈，商業銀行給重點客戶的存款利率一般會「頂格」給到自律上限的水平，而此次存款自律上限大幅調整，將顯著緩解銀行負債端的壓力，給大幅下滑的淨息差更多喘息空間。

大摩：存款利率超預期下調將支持淨息差 予工行目標價6.9元

摩根士丹利近日發表研究戰術觀點，相信工行股價在未來60天內將絕對上漲，估計此情景發生的概率約為60%至70%，評級「增持」，目標價6.9元。

大摩預計，存款利率超預期下調將支持淨息差，抵銷LPR適度下調的負面影響。政策方向明確轉向支持銀行淨息差，伴隨更理性的信貸增長和更穩定的利率環境，應有助於穩定淨息差，甚至推動淨息差逐步反彈。而工行具備吸引力的回報機會，股息收益率達6.2%。

星展：農行增長趨勢優於同業 升目標價至5.3元



另星展發表最新研報指，農行增長趨勢優於同業，上季淨利潤按年增長2%至720億元人民幣，貸款結餘按季增長5.1%；淨息差按年降10個基點。預期農行2024至27財年的盈利年均複合增長率約為1.8%，將2026至27年的盈測分別下調3%和6%。由於寬鬆的貨幣政策環境，預期農行未來數個季度的淨息差將進一步下降數個基點，而信貸成本預測大致穩定。



該行將農行目標價由4.6元上調至5.3元，重申「買入」評級。由於農行的基本面穩健增長，預計將持續吸引資本流入，同時，其2025年股息率料與同業相若。

惠譽博華：首季商業銀行淨息差收窄至1.43% 資產質量保持穩健



惠譽博華發表報告指，2025年第一季內地商業銀行資產規模按年增長5%，不同類型銀行資產增速存在一定分化，區域性銀行依託屬地經濟活力延續資產增速優勢。季內商業銀行淨息差進一步收窄至1.43%，較2024年全年按年收窄9個基點，淨息差收窄邊際緩和。商業銀行資產端收益率進一步下降，考慮到LPR或繼續下調而存款掛牌利率下調普遍滯後，預計年內商業銀行淨息差將繼續收窄。



惠譽博華指，商業銀行資產質量保持穩健，撥備水平有所下降，預計未來在房地產相關行業風險逐步出清，經濟復甦推動零售業貸款質量企穩背景下，中國上市銀行穩健的資產質量有望持續，盈利壓力的延續或將導致撥備水平進一步下降，但仍會保持較大的安全墊。另外，各類型商業銀行首季資本水平普遍出現小幅下滑，但絕對水平依然保持良好，銀行業盈利承壓之下，各類型機構內生資本補充能力受到一定削弱。在宏觀政策保持適度寬鬆的背景下，未來商業銀行整體流動性水平將保持平穩。

李偉傑：受惠不對稱減息兼北水增持 建行6.9元可先買一注

（李偉傑）



天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑指，內銀是可持續持有的板塊，雖然面對內外經濟環境不確定性，但從短期來看，今次內地不對稱減息的確對內銀淨息差收窄壓力有紓緩作用，而從中長線來看，內銀在高股息率情況下，可繼續成為資金的集散地。其實，無論內銀以至中資電訊商都處於持續平穩派息狀況，可為投資者帶來較高的持續投資期望，而內銀也改變了派息政策，由過往一年派息一次改為一年派兩次，即會派中期息，除令散戶靈活度增加之餘，亦增加大家持股穩定性。

另李偉傑認為，較為間接的利好來自AH股差價，相信這是內銀近期偏強的其中一個原因，其實北水持有內銀貨量不少，例如中行有三成，工行更達三成七，北水之所以持重貨，因同一隻股份AH股派息一樣，但H股股價有折讓，若持續持股耐性強，可享受比A股更高的股息率，雖然內地經北水買貨要收取股息稅或紅利稅，但若差價夠闊，仍有一定投資空間，再加上內地存款息率偏低，內地人都尋求高投資回報產品，內銀及中資電訊股就成為北水投資者長線持有的板塊。

李偉傑續指，若根據股息率估計投資者想法，建行以現時股息率計，於四大行中算是偏高，工行及中行股息都低於6厘，建行仍有6厘以上，建行今日股價破頂，可見市場正追逐一些高息股份投放，相信建行持續破頂機會仍高，因北水持貨大概12%，比例不算很高，仍有一定增加空間。而過去就算強勢股都是沿著10天線上升，現時建行10天線約處於6.9元，若回至該處可考慮先買一注，但要留意內銀適宜有耐性持貨，恒指之前跌3000點那天，建行一樣跌穿所有平均線，故大市波動對內銀也有一定干擾。而在10天線後，下一個較大支撐點應是20天線約6.7元，6.7元是上次3月份時頂位，該處防守力應會進一步加強，吸納價值更大。

內銀股今日升跌不一，建行升0.86%收報7.03元，工行升1.07%報5.69元，農行升0.8%報5.07元，中行無升跌報4.68元，交行跌0.42%報7.12元，招行(03968)跌0.1%報49.7元，郵儲行跌0.97%報5.11元，中信銀行(00998)升0.15%報6.75元，民生銀行(01988)跌1.26%報3.91元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此







其他內銀股相關新聞：

建行（０９３９）︰國家金融監督管理總局核准韓靜任副行長

【內銀減息】中國利率自律機制據報下調銀行存款利率上限

【內銀減息】多家股份銀行跟進下調存款利率，活期存款接近零利率

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好